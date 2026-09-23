YENİ Partili Gezmiş'ten Karadeniz çıkarması: Sesinizi Meclis’e taşımayı sürdüreceğiz

YENİ Parti PM Üyesi ve Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Karadeniz’in farklı illerinde gerçekleştirdiği saha çalışmalarıyla bölgenin sorunlarını yerinde dinlediklerini belirterek, “Karadeniz’i adım adım geziyor, vatandaşımızın sorunlarını masa başından değil, sahadan dinliyoruz. Üreticinin tarlasında, esnafın dükkânında, emekçinin iş yerinde, vatandaşın sofrasında yaşanan sorunları yerinde görüyoruz” dedi.

Karadeniz’in farklı illerinde esnaf, üretici, emekçi, eğitim çalışanları, meslek kuruluşları ve yurttaşlarla bir araya gelen YENİ Partili Gezmiş, bölgenin ekonomik ve sosyal sorunlarının ortak bir tablo ortaya koyduğunu ifade etti.

“KARADENİZ’DE AYNI SORUNLARLA KARŞILAŞIYORUZ”

Saha çalışmalarında en fazla dile getirilen sorunların başında hayat pahalılığı, düşen alım gücü, maliyetlerin artması ve gelirlerin azalması geldiğini belirten Gezmiş, esnafın satış yapamadığını, vatandaşın ise temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını söyledi.

Gezmiş, şöyle konuştu:

“Karadeniz’i dolaştıkça aynı sorunları farklı şehirlerde tekrar tekrar duyuyoruz. Esnafın siftahı yok, vatandaşın alım gücü yok, üreticinin emeğinin karşılığı yok. Maliyetler artıyor, gelirler azalıyor. Bu tablo yalnızca bir kesimi değil, bütün Karadeniz’i etkiliyor.

Üreticinin cebine girmeyen para esnafa, pazara ve şehir ekonomisine dönmüyor. Üretici kazanamazsa esnaf kazanamıyor; esnaf kazanamazsa şehir ekonomisi hareketlenemiyor.”

“FINDIK KARADENİZ’İN EN BÜYÜK EKONOMİK GELİRİDİR”

Karadeniz’in en önemli ekonomik değerlerinden biri olan fındığın bölge ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Gezmiş, üreticinin emeğinin karşılığını almasının yalnızca üreticiyi değil, bütün bölgeyi ilgilendirdiğini vurguladı ve şunları ifade etti:

“Fındık Karadeniz’de milyonlarca insanın geçim kaynağıdır. Üreticinin alın teridir, ailenin geçimidir, esnafın siftahıdır. Fındık üreticisinin mağduriyeti; çarşıya, pazara, esnafa, nakliyeciye ve bölgedeki bütün ekonomik hayata yansıyor. Üreticinin maliyetlerini karşılayamadığı, emeğinin karşılığını alamadığı bir düzen sürdürülemez. Karadeniz’in üreticisini koruyan, emeğin karşılığını veren ve bölge ekonomisini güçlendiren politikalar hayata geçirilmelidir.”

“EĞİTİMDEN EKONOMİYE, KARADENİZ’İN SORUNLARINI YERİNDE DİNLİYORUZ”

Saha çalışmalarında eğitim emekçileri, meslek kuruluşları ve farklı toplum kesimleriyle de bir araya geldiklerini belirten Gezmiş, eğitimden istihdama, üretimden esnafa kadar birçok alanda sorunların birbirini etkilediğini söyledi ve şunları dile getirdi:

“Karadeniz’in sorunları yalnızca ekonomiyle sınırlı değil. Eğitim emekçilerimizin sorunlarını, gençlerimizin gelecek kaygısını, üreticimizin geçim mücadelesini, esnafımızın ayakta kalma çabasını aynı bütünün parçaları olarak görmek zorundayız. Sahada bize anlatılan her sorun, Meclis’te takip edilmesi gereken bir başlıktır. Vatandaşımız ne yaşıyorsa onu dinliyor, ne talep ediyorsa onu not ediyoruz.”

“KARADENİZ’İN SESİNİ MECLİS’E TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Karadeniz’de saha çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Gezmiş, bölgenin sorunlarını yerinde tespit etmeye ve vatandaşların taleplerini Meclis gündemine taşımaya devam edeceklerini söyleyerek,

“Karadeniz’i adım adım geziyoruz. Şehir şehir, ilçe ilçe vatandaşımızla buluşuyoruz. Masa başında hazırlanan raporlarla değil, sahada vatandaşımızın anlattıklarıyla Karadeniz’in gerçek gündemini ortaya koyuyoruz.

Üreticinin tarlasında, esnafın dükkânında, emekçinin yanında, gençlerin arasında olmaya devam edeceğiz. Karadeniz’in sesini Meclis’e taşıyacak, bölgenin sorunlarının takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.