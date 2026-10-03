YENİ Partili Güneşhan: Spor Bakanı ve TFF Başkanı derhal istifa etmeli

YENİ PARTİ’Lİ GÜNEŞHAN: “SPOR BAKANI VE TFF BAŞKANI DERHAL İSTİFA ETMELİ!”

YENİParti Çanakkale Milletvekili ve TBMM Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi İsmet Güneşhan, Merkez Hakem Kurulu merkezli son gelişmelere ilişkin iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

Güneşhan, yaşanan olaylardan dolayı Gençlik ve Spor Bakanı ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanını istifaya davet etti.

KİMSE SÜRECİN DIŞINDA TUTULAMAZ

Güneşhan açıklamasında şunları söyledi:

“TBMM Gençlik ve Spor Komisyonu’nun bir üyesi olarak, Merkez Hakem Kurulu merkezli yaşanan son gelişmeleri ve futbolda adalete olan güveni sarsan iddiaları yakından takip ediyorum. Şikeden bahise, mobingden skandal nitelikteki hakem atamalarına kadar çok ağır iddialar, futbolda neden bu durumlarda olduğumuzun da göstergesidir. Bahsi geçenler basit iddialar ya da münferit olaylar değildir, doğrudan doğruya milyonlarca futbolseverin vicdanını ve kamu güvenini ilgilendiren ciddi bir meseledir. MHK ve hakemlik müessesesi etrafında dile getirilen tüm iddialar, adli makamlarca hiçbir şüpheye yer bırakılmayacak şekilde, eksiksiz ve şeffaf biçimde aydınlatılmalıdır. Sporda istisnasız bir arınma sağlanmalıdır. Kimse, hangi makamda olursa olsun bu sürecin dışında tutulamaz.”

SORUNUN SAHİBİ OLANLAR, ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLAMAZ

“Bu sorunu bizzat yaratanların, bile isteye ve göz göre göre bu hale getirenlerin çözüm üretebileceğine olan inancımız koca bir sıfırdır" diyen Güneşhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençlik ve Spor Bakanı ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı derhal istifa etmelidir. Sorunun sahibi olanlar, çözümün de muhatabı olamaz. Bu sorunları ancak biz çözeriz! Sahada ter döken emekçilerin, tribünde gönlünü takımına veren taraftarın ve alın teriyle hayallerine koşan genç sporcularımızın emeğinin gasbedilmesine asla göz yummayacağız. Adalet duygusunun zedelendiği bir sahada ne spor olur ne de gelecek. Sporumuzu şaibelerden arındırmak ve gençlerimize temiz, adil bir gelecek bırakmak zorundayız.”