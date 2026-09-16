YENİ Partili isimden Atatürk Anıtı'nın taşınacağı iddiasına tepki: 'Atatürksüz Rize düşünüyorsanız buna izin vermeyiz'

YENİ Parti Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, yaptığı açıklamada, 1998 yılında Cumhuriyet’in 75. yılı nedeniyle yapılan Atatürk Anıtı'nın 2004-2005 yılları arasında meydan düzenlemesi yapılacağı gerekçesiyle kaldırıldığını ve anıtın kaybedildiğini ifade etti.

Yerine yapılan anıtın yine "meydan düzenlemesi" yapılacağı gerekçesiyle 23 Aralık 2016'da kaldırılmaya çalışıldığını belirten Deniz, şunları kaydetti:

"RİZE CUMHURİYET KENTİDİR"

"Onu da diğer anıt gibi kaybedecektiniz. Direndik, valilik önüne aldınız. Bugün de Valilik önündeki Atatürk Anıtı’nı yeni tören alanı yapacağız diye yerini değiştirmeye çalışıyorsunuz. Yer aranıyormuş. O gün direndik, kaybetmenize izin vermedik. Bugün de direneceğiz. Rize Cumhuriyet kentidir. Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusudur. Atatürksüz bir Rize düşünüyorsanız buna izin vermeyiz.”

Saltuk Deniz, Rize’nin Cumhuriyet kimliğine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.