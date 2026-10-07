YENİ Partili Özlale 3 soru sıraladı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'fon itirafı' geldi: 'Bu fonlara, borsaya para yatırmakla suçlu mu oluyor?'

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin bilgilendirmesinin ardından siyasi parti grupları söz aldı.

YENİ Parti grubu adına konuşan İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a "fon krizi"ne ilişkin bazı iddialarda bulunarak, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, sizin kabinenizde kendi adına değil ama babası adına fona para yatırıp 470 milyonunu 830 milyon yapmış bir bakan var mıdır? Siz bu soruya cevap verin. Kendisinin babası bir fona 470 milyon yatırıp fon krizi patlamadan hemen önce 830 milyonla çıkmış mıdır, çıkmamış mıdır?" sorularını yöneltmişti.

Özlale ayrıca, Cevdet Yılmaz'ın Özel Kalemi Fatih Kılınç'ın kapalı fonda parası olup olmadığını da sordu. Başkanvekili Adan, Özlale'nin konuşmasının ardından sözlü sataşmadan dolayı Yılmaz'a söz hakkı verdi.

"ÇOK CİDDİ BİR ŞEKİLDE KAYBA UĞRAMIŞ DURUMDA"

Cevdet Yılmaz, Fatih Kılınç'ın söz konusu gelişmelerin ardından kendisine gelerek, "Ben ve bazı arkadaşlarım aramızda bir para topladık ve bu fona yatırım yaptık: 7 milyon lira. Şu anda da büyük bir kayıp yaşıyoruz" dediğini aktardı.

Fatih Kılınç'ın 455 bin 758 yatırımcıdan biri olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bunun dışında hukuka aykırı bir işlemi varsa, herhangi bir şekilde hukuki bir sorunu varsa sizden önce hesabını ben sorarım. Ama bütün bu yatırımcıları, 455 bin 758 kişiyi potansiyel suçlu görüyorsanız eğer, böyle bir zihniyetle bakıyorsanız, lütfen elinizdeki bütün bilgileri ve belgeleri mahkemelere, götürün mahkemeye. Bir manipülasyon yaptıysa, bir spekülasyon yaptıysa içinde bulunduğu durum da belli, yatırdığı para da çok ciddi bir şekilde kayba uğramış durumda" değerlendirmesini yaptı.

"ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ, BÜROKRAT, BU FONLARA PARA YATIRMAKLA SUÇLU MU OLUYOR?"

Ümit Özlale'nin Genel Kurul kürsüsünden "Bu ifadelerde bulunmasını yakıştıramadığını" söyleyen Yılmaz, "Adaletle, hakkaniyetle hiçbir şekilde izah edemediğim bir yaklaşım oldu bu. Gelip sorsa ben bunları burada söylediğimi kendisine de ifade ederdim. Eğer yatırım yapan herkes suçluysa, hepsini birden o zaman mahkemeye gönderelim. Böyle şey olmaz. Bir özel kalem müdürü veya herhangi bir bürokrat bu fonlara, borsaya para yatırmakla suçlu mu oluyor sizce?" dedi. Yılmaz, Özlale'nin gündeme getirdiği iddialara ilişkin şöyle konuştu:

"Hukuki bir sorun bana yansımış değil. Bir manipülasyon, spekülasyon yaptığı, farklı bir şekilde hareket ettiğine dair bir bilgi bana yansımış değil. O zaman bunun sonucu ne olur biliyor musunuz? Hiç kimse gitmez, bu borsaya yatırım yapmaz. Hiç kimse sermaye piyasalarına gitmez. Herkesi bankalara yönlendirirsiniz, dövize yönlendirirsiniz, altına yönlendirirsiniz ve bu ekonomiye zarar verirsiniz. İnsanlar buraya yatırım yapsınlar ama hukuk içinde yapsınlar. Spekülasyon yapmasınlar, manipülasyon yapmasınlar. Buraya yatırımı bir suç gibi göstermeniz, sanki bir hukuk dışı işlem gibi göstermeniz yazıktır, günahtır. Siz o zaman insanları bankalara yönlendirin. Altına, dövize mi yönlendireceksiniz? Sermaye piyasalarını hepimizin desteklemesi gerekir."

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise söz konusu iddialara ilişkin, "Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı dedi ki: '7 milyon lira aralarında toplayıverdiler' Bu ülkede asgari ücret 28 bin lira, en düşük emekli maaşı 23 bin lira, öncelikle bunu söyleyeyim. 7 milyon... Canım, 7 milyon ne olacak, 7 milyon? Bakın, şu fon meselesinde haklı hiçbir taraf yok. Her tarafı rezalet. Sizin danışmanınızın buraya para yatırması, zarar etmesi rezalettir efendim. Hiç bunu savunmayın" dedi.

Bu esnada YENİ Parti İstanbul Milletvekili Yunus Emre de, Genel Kurul sıralarından Cevdet Yılmaz'a hitaben, "Mal beyanına baktırdınız mı? Sayın Cumhurbaşkanım, özel kaleminiz baktırdınız mı? Mal beyanına baktırdınız mı oraya? Hangi illerde beyan ettiniz? O paraları kimlerden topladı? Böyle bir şey olur mu?" diyerek seslendi.

ÖZLALE: HERHANGİ BİR SUÇLAMA YOK

Ümit Özlale, Yılmaz'ın konuşmasının ardından kürsüye çıkarak, kimseyi zan altında bırakmadığını vurguladı. Özlale, Fatih Kılınç'ın kapalı fonda bir hesabı olup olmadığı sorusunu yineleyerek, "Bunda herhangi bir suçlama yok. Bence gereksiz hassasiyet gösterdiniz" ifadelerini kullandı. Diğer sorularının "daha kıymetli" olduğunun altını çizen Özlale, sorularını yineleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda mevcut bir bakanın babası bu fonlarda 470 milyon yatırıp 830 milyon çekti mi? Bir başka bakan da 170 milyon lirayla bu fon krizi patlamadan fondan ayrıldı mı? Ben sadece sizi bir zan altında bırakmıyorum. Beraber de geçmişte, benim siyaset öncesi dönemde de beraber çalıştık. Ben size Meclis kürsüsünde bizi izleyen milletvekilleri ve halkımızın önünde 3 tane çok temel soru sordum. Herhangi bir suçlama yok. Bir bakanın babası 470 milyon koyup 830 milyon aldı mı? Mevcut bir bakan yine 170 milyon lirayla çıktı mı? Sizin özel kaleminizin de Pusula kapalı fonunda parası var mıydı yok muydu? Herhangi bir şekilde suçlama yapmıyorum. Size araştırmanız için 3 tane soru soruyorum."