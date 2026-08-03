YENİ Partili Rızvanoğlu’ndan, AKP’ye çevre tepkisi: ‘İktidar doğayla kurduğu dengeyi kaybetti’

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, yayımladığı video mesajında çevre politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin doğayla yeniden barışık bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyduğunu belirten Rızvanoğlu, çevrenin korunmasının yalnızca ekolojik değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal bir mesele olduğunu söyledi. Rızvanoğlu, mevcut çevre politikalarını eleştirerek, “Orman, dere, kıyı ve korunan alanlar yalnızca kullanılacak alanlar hâline getirildi. Doğayı değil, rantı önceleyen bir sistem kuruldu” diye konuştu.

‘VATAN YALNIZCA SINIR DEĞİLDİR’

YENİ Parti’nin çevreyi kalkınmanın önünde bir engel olarak görmediğini belirten Rızvanoğlu, “Biz doğayı kalkınmanın en güçlü temeli olarak görüyoruz. Türkiye’nin üretmesini, sanayisinin güçlenmesini istiyoruz. Ancak bunların hiçbiri doğayı tüketerek gerçekleşmemeli” dedi. Çevrenin aynı zamanda bir “vatan meselesi” olduğunu vurgulayan Rızvanoğlu, “Vatan yalnızca sınırlar değildir; ormandır, sudur, topraktır, meradır ve biyolojik çeşitliliktir” şeklinde konuştu.

‘DOĞA DEĞİL RANT SİSTEMİ ÖNCELİK’

Rızvanoğlu, AKP’nin çevre politikalarını sert bir dille eleştirerek “Ne yazık ki bugün iktidar doğayla kurduğu dengeyi kaybetti. Orman, dere, kıyı, milli park ve korunan alanlar onlar için yalnızca kullanılacak alanlar hâline geldi. Doğayı ortak yaşam alanı olarak değil, ekonomik bir kaynak olarak görüyorlar. Kişiye özel düzenlemelerle, torba yasalarla, işlevsizleştirilen ÇED süreçleriyle ve ülkeyi parsel parsel ruhsatlayan anlayışla doğayı değil, rantı önceleyen bir sistem kurdular” dedi.

‘BİLİMSEL KARARLAR ALINACAK’

Çevre tahribatının yalnızca doğal yaşamı değil, üretimi ve kırsal yaşamı da olumsuz etkilediğini ifade eden Rızvanoğlu, yaşanan zorunlu göçleri “çevre sürgünü” olarak tanımlayarak “Hiç kimsenin ekmeğiyle doğası arasında tercih yapmak zorunda kalmasını istemiyoruz” diye konuştu. İklim krizinin çevresel olduğu kadar ekonomik ve ulusal güvenlik boyutu da bulunduğunu söyleyen Rızvanoğlu, temiz üretim, yenilenebilir enerji yatırımları, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomiyi destekleyeceklerini söyledi. Çevre yönetiminde bilimsel yaklaşımın esas alınacağını belirten Rızvanoğlu, “Çevreyle ilgili her kararın bilimle alınmasını sağlayacağız. Yöre halkının, bilim insanlarının ve sivil toplumun karar süreçlerine etkin katılımını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.