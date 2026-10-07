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YENİ Partili Suiçmez'den 'Reşadiye Kavşağı' tepkisi: 'Yıkarsa AKP yıkar!'

YENİ Partili Suiçmez'den 'Reşadiye Kavşağı' tepkisi: 'Yıkarsa AKP yıkar!'

7.10.2026 09:12:00
Güncellenme:
ANKA
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YENİ Partili Suiçmez'den 'Reşadiye Kavşağı' tepkisi: 'Yıkarsa AKP yıkar!'

Trabzon’da 2016 yılında yaklaşık 20 milyon TL’ye yapılan Reşadiye Köprülü Kavşağı için yıkım kararı alınırken, yapım ve yıkım maliyetinin 500 milyon TL’ye yaklaşacağı belirtildi. YENİ Parti Milletvekili Sibel Suiçmez, kamu kaynaklarının “hoyratça” kullanıldığını belirterek iktidara tepki gösterdi.
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YENİ Parti Parti Meclisi Üyesi ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon’da uzun zamandır tartışma konusu olan Reşadiye Köprülü Kavşağı’nın son durumunu gözler önüne serdi.

Reşadiye Köprülü Kavşak üstünde bir açıklama yapan Suiçmez, köprünün yapım ve yıkım maliyetinin neredeyse 500 milyon TL'yi bulacağını vurguladı.

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2016 yılında 20 (yirmi) milyon liraya yapılan bu kavşak için yıkım kararı verildiğini belirten Suiçmez, kavşağın yapım sürecinde edilen itirazların görmezden gelindiğini hatırlattı.

"YIKARSA AKP YIKAR"

Sibel Suiçmez’in açıklaması şu şekilde:

“Burası Trabzon Reşadiye Köprülü Kavşağı. 2016 yılında o zamanki AKP Belediye Başkanı tarafından tüm bir itirazlara rağmen yapılmıştı. O zamanki maliyetin yirmi milyon liraydı. Bugün yapım maliyetinin 380 milyon lira olduğu düşünülüyor. Yıkım maliyeti de düşünüldüğünde toplamda 500 yüz milyonu bulan bir maliyet var burada. O zaman yapan zihniyet şimdi yıkım kararı aldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı zaten kullanılmayan bu köprülü kavşağın yıkım kararını aldı. Şimdi de yıkımlara başladı. Bu gösteriyor ki AKP iktidarı kamu kaynaklarını hoyratça gereksiz yere kullanıyor. Hani diyorlardı ya yaparsa AKP yapar. Tam tersi yıkarsa AKP yıkar.”

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