YENİ Partili Tanrıkulu iktidara Batman'dan seslendi: 'Kayyım uygulamasına son verin!'

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kayyımla yönetilen Batman Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, Türkiye’de yeni bir süreçten ve barıştan söz ediliyorsa bunun en temel göstergelerinden birinin halkın iradesine saygı göstermek olduğunu söyledi.

Tanrıkulu, “Kayyım uygulamasına son verin. Batman halkının iradesine saygı gösterin. Seçilmiş belediye başkanlarını görevlerine iade edin” çağrısında bulundu.

Batman Belediyesi önünde açıklama yapan Tanrıkulu, belediyenin uzun yıllardır seçilmiş belediye başkanları tarafından yönetilmediğini belirterek, 2009’dan bu yana yaşanan görevden alma ve kayyım süreçlerini hatırlattı.

2009’da Nejdet Atalay’ın Batman Belediye Başkanı seçildiğini, kısa süre sonra gözaltına alınarak tutuklandığını ve görevden uzaklaştırıldığını belirten Tanrıkulu, 2014 seçimlerinin ardından eş başkanlar Sabri Özdemir ve Gülistan Akel’in göreve geldiğini, ancak Özdemir’in kısa süre sonra görevden uzaklaştırıldığını söyledi.

Tanrıkulu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL döneminde çıkarılan düzenlemelerle belediyelere kayyım atanmasının önünün açıldığını belirterek, 11 Eylül 2016’dan itibaren Batman Belediyesi’nin atanan valiler ve vali yardımcıları tarafından yönetildiğini ifade etti.

“BATMAN HALKININ İRADESİ YOK SAYILIYOR”

2019 seçimlerinde Mehmet Demir’in belediye başkanı seçildiğini, ancak kısa süre sonra görevden uzaklaştırılarak yeniden kayyım atandığını belirten Tanrıkulu, 31 Mart 2024 seçimlerinde Gülistan Sönük’ün seçilmesinin ardından da aynı tablonun yaşandığını söyledi.

Sönük’ün 4 Kasım 2024’te görevden uzaklaştırıldığını ve yerine Batman Valisi Ekrem Canalp’ın kayyım olarak atandığını hatırlatan Tanrıkulu, Batman Belediyesi’nin önünde “10 yıldır aynı tablo” bulunduğunu söyledi. Tanrıkulu, “Seçilmiş belediye başkanı yok. Batman halkının iradesi yok sayılıyor” dedi.

“SİLAHIN BATMAN BELEDİYESİ’YLE NE İLGİSİ VAR?”

Tanrıkulu, açıklamasının devamında Türkiye’de yeni bir sürecin yürütüldüğüne dikkat çekerek, silahlı faaliyetlerin sona erdirilmesi ve silahların bırakılması konusunda oluşturulan hukuki çerçeveyi hatırlattı.

18 Ağustos 2026’da yayımlanan 7595 sayılı Kanun’un, örgütün fiilî varlığına son verdiğinin ve silahların teslim edildiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesinin ardından uygulanacak düzenlemeler içerdiğini belirten Tanrıkulu, ardından şu soruyu yöneltti:

“YENİ BİR DÖNEMDEN SÖZ EDİYORSANIZ HALKIN İRADESİNE SAYGI GÖSTERİN”

Silahlı faaliyetlerin sona erdirilmesi ve demokratik siyasetin önünün açılmasının hedeflendiği bir dönemde, halkın iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini savunan Tanrıkulu, “Eğer bugün Türkiye'de yeni bir dönemden, yeni bir süreçten, barıştan söz ediyorsak; eğer silahlı faaliyetlerin sona erdirilmesi ve demokratik siyasetin önünün açılması hedefleniyorsa, o zaman ilk yapılması gerekenlerden biri halkın iradesine saygı göstermektir” dedi.

Tanrıkulu, “Batman halkının seçtiği belediye başkanları neden görevlerinin başında değil? Neyi bekliyorsunuz?” diye sordu.

“DEMOKRASİ, HALKIN OYUNUN SANDIKTAN ÇIKTIKTAN SONRA DA GEÇERLİ OLMASIDIR”

Tanrıkulu, açıklamasının sonunda hükümete doğrudan çağrıda bulunarak kayyım uygulamasının sona erdirilmesini ve seçilmiş belediye başkanlarının görevlerine iade edilmesini istedi.

Tanrıkulu, çağrısına şu sözlerle devam etti:

“Kayyım uygulamasına son verin. Batman halkının iradesine saygı gösterin. Seçilmiş belediye başkanlarını görevlerine iade edin.”

Tanrıkulu, “Çünkü demokrasi, halkın oyunun sandıktan çıktıktan sonra da geçerli olmasıdır” ifadelerini kullandı.