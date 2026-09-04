YENİ Partili Tüzün'den 'Üsküdar' tepkisi: 'İktidarın çaresizliğinin ilanı'

YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimlerinde yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

Tüzün, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda iktidara tepki göstererek "Milletin sandıkta vermediği yetkiyi masa başında elde etmek siyasi başarı değildir. Sandıktan kaçıp transferlere sığınmak zafer değil, millet iradesi karşısındaki çaresizliğin ilanıdır" dedi.

Tüzün'ün sözleri şöyle:

"Üsküdar halkı iradesini sandıkta açıkça ortaya koydu. AKP'yi tercih etmedi. Başkanvekilliği seçiminde de sonuç değişmedi. Ancak şimdi, seçime bir gün kala gerçekleşen meclis üyesi transferleriyle Üsküdarlının verdiği kararın tersine bir tablo oluşturuluyor. Demokrasi yalnızca sandığı kurmak değil, sandıkta ortaya çıkan iradeye saygı duymaktır. Üsküdar’ı gerçekten kazanmanın yolu meclis üyelerini kendi saflarınıza katmak değil, Üsküdarlının oyunu kazanmaktır. Milletin sandıkta vermediği yetkiyi masa başında elde etmek siyasi başarı değildir. Sandıktan kaçıp transferlere sığınmak zafer değil, millet iradesi karşısındaki çaresizliğin ilanıdır."