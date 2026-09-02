YENİ Partili vekil 'Üsküdar' seçiminin perde arkasını ortaya çıkardı: 'Seçimi AKP’nin alabilmesi için...'

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı reddetti.

Ret kararı üzerine İstanbul Valiliği, seçimin yenileceği günü açıkladı. Valilik, Üsküdar Belediye Meclisinin Başkan Vekilini seçmek üzere 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanmasının uygun görüldüğünü duyurdu.

Öte yandan, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklandığı, "suç örgütü" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir, ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

Tüm bunların ardından YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Bülbül şunları yazdı:

"Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın haksız hukuksuz bir soruşturmayla tutuklanmasının ardından yapılan meclis oylamasında başkan vekilliğine Sibel Tan Çetinkaya seçilmişti.

5 Ağustos'ta yapılan oylamada oy pusulaları teker teker gösterilerek sayılmıştı. Tüm baskı ve tehditlere rağmen AKP’nin adayı seçimi alamamıştı.

Bu seçim hukuksuzca iptal edildi.

Seçimden sonra iki meclis üyesi istifa ettirildi. Ardından 4 Belediye meclis üyemiz ifadeye çağrıldı. 2 meclis üyemiz gözaltına alındı ve 4 gün boyunca gözaltında kalacaklar.

Gözaltı kararından bir süre sonra ise İstanbul Valiliği tarafından Belediye Başkan Vekilliği için yeni seçim tarihi belirlendi.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi 5 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Yani gözaltı süresi devam ederken.

Bunun tek bir anlamı var: 30 yıl sonra AKP’nin kaybettiği Üsküdar Belediyesi, yargı ve siyaset işbirliğiyle gasp ediliyor. Seçimi AKP’nin alabilmesi için önceden tüm önlemler alınıyor.

Yazıklar olsun!"