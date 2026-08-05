YENİ Partili Veli Ağbaba'dan sert tepki: ‘HTS kaydı varsa idam edilmeye razıyım’

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kendisi ve ailesine yönelik suçlamalara tepki gösterdi. Ağbaba, yaklaşık 2 Mayıs 2026'dan bu yana bir itirafçının sözleri üzerinden saldırı altında olduğunu belirterek "Gökhan Böcek bana 1 milyon Euro verdiğini iddia etti, iddia nedeniyle Malatya'da yaklaşık on altı yıldan beri çalıştığım, evladım gibi gördüğüm çocuk tutuklandı" dedi.

Ağbaba, söz konusu kişinin 2024 yılında Ankara'ya hiç gelmediğini ve HTS ile baz kaydının bulunmadığını söyleyerek "2024 yılında bu arkadaş hiç Ankara'ya gelmemiş, ne HTS kaydı var ne baz kaydı var, altı aylık çocuğu var ve epeyden beri tutuklu. Eğer Gökhan Böcek'le benim HTS kaydım varsa, baz kaydım varsa, danışmanımın bir baz kaydı, HTS kaydı varsa idam edilmeye razıyım, idam edilmeye razıyım. Bir iftirayla, bir kirli saldırıyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Ağbaba, Gökhan Böcek'i 16 Eylül 2025'te babasını cezaevinde ziyarete gittiğinde gördüğünü belirterek, "Onu dışında görmedim. O iddia ettiği tarihlerde ben Malatya'dayım, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

"YEĞENİM 150 BİN LİRADAN DOLAYI TUTUKLANDI"

Yeğeninin de gözaltına alındığını belirten Ağbaba, hesabına giren 150 bin liralık yardım parası nedeniyle tutuklandığını söyleyerek "Bir diğer durum, değerli arkadaşlar, yeğenimi aldılar. Gözaltına alındığında -birçoğunuz görmüşsünüzdür- alt yazı geçiyor, her yerde 'Hesabında kaynağı belli olmayan yüklü para miktarı var.' denildi. Sadece hesabına giren 150 bin lira yardım parasından tutuklandı, 150 bin lira; 150 bin liradan dolayı yeğenim tutuklandı" dedi.

"VELİ AĞBABA HAKKINDA KONUŞMADIĞIN SÜRECE SENİ CEZAEVİNDEN ÇIKARTMAYIZ"

Ağbaba, 19 yıldır Meclis'te görev yapan danışmanının da tutuklandığını belirterek, danışmanının Ramazan ve deprem döneminde gelen bir para nedeniyle cezaevine konulduğunu söyledi. Ağbaba, danışmanına "Veli Ağbaba hakkında konuşmadığın sürece seni cezaevinden çıkartmayız" denildiğini öne sürdü.

Ağbaba, "On dokuz yıldan beri Mecliste görev yapan bir danışmanım var. On dokuz yıldır burada çalışıyor, her işimi o yapıyor -ki siz de danışmanlarınıza yaptırıyorsunuz- bütün paramı ona veriyorum, o havale ediyor vesaire vesaire. Ramazanda ve deprem döneminde gelen bir paradan dolayı bu arkadaş da tutuklandı, şimdi cezaevi cezaevi gezdiriliyor, 'Veli Ağbaba hakkında konuşmadığın sürece seni cezaevinde çıkartmayız.' diyorlar" ifadelerini kullandı.

"BOĞAZIMIZDAN BİR KURUŞ HARAM PARA GEÇTİYSE ZEHİR OLSUN"

6 Şubat depreminin ardından Malatya'da yardım çalışmaları yürüttüğünü anlatan Ağbaba, deprem sonrası çeşitli yardım malzemelerinin dağıtımını yaptığını söyledi. Ağbaba, şöyle konuştu:

"Hepimiz bir büyük depremi yaşadık, 6 Şubat depremini yaşadık. Burada Malatya'da birlikte görev yapan birçok arkadaşım da var. Sabahın ilk saatinden itibaren ne yapacağımı şaşırdım, yardım istedim, mesaj çektim, 'tweet' attım, 'Malatya'ya yardım edin' diye ve depremin ilk akşamı bir iş adamı Elâzığ'dan tam 676 bin TL'lik bir kamyon kurabiye getirdi. O kurabiyeyi soba başında, odun başında, ateş başlarında sabaha kadar dağıttım, durmadım, durmadım; kimi zaman dostlarımdan, kimi zaman arkadaşlarımdan destek aldım; ayakkabı dağıttım, su dağıttım, ekmek dağıttım. Amasya'dan, bir arkadaşımdan, un istedim, 4 kamyon un gönderdi. 3 tane fırın açık Malatya'da, dedim ki: 'Bunları al, ekmek yap, Allah rızası için dağıt. Masrafını kes.' Tüm Malatya şahittir, soba dağıttım, odun dağıttım, tüm Malatya şahittir ama bunlar suç olarak gösteriliyor. Ben yaklaşık 50 kişilik ekiple çalıştım, danışmanlarım da var bunların içerisinde arkadaşlar, danışmanlarım da var. Mutfaklar kurduk vesaire vesaire. Bunların hepsi şimdi suç oldu. Benden yardım isteyip yardım etmediğim Allah'ın bir tane kulu yok, tüm Malatya şahittir, tüm Malatya şahittir. Hâlâ bu olaylar konuşuluyor."

Hakkındaki iddiaların araştırılmasını isteyen Ağbaba, para ile hayatı boyunca işinin olmadığını savunarak "Şunu bilin ki araştırın, soruşturun, benim parayla ömrümde işim olmadı arkadaşlar, parayla ömrümde işim olmadı. Benim, yakınlarımın boğazımızdan bir kuruş haram para geçtiyse zehir olsun, zıkkım olsun, haram olsun, kan gelsin" dedi.

"AĞABEYİM BUGÜN GÖZALTINA ALINDI"

Ağabeyinin bugün sabah saatlerinde "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamasıyla gözaltına alındığını söyleyen Ağbaba, kendisinin ve ailesinin kamu ile iş yapmadığını belirterek, "Ağabeyim, ben, ailem ömrümüzde kamuyla iş yapmış değiliz, kamuya bir kuruşluk mal vermiş değiliz, bir tane ihaleye girmiş değiliz. Eğer kamuda bir ihaleye girdiysek vallahi idama da razıyım ben, bir tane ihaleye girmemişiz" dedi.

Ağbaba, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu'nun ailesini tanıdığını belirterek, "Eğer bir tane, bir cümle 'Kötüdür.' desin, milletvekilliğini bırakacağım" diye konuştu.

AKP milletvekillerine de seslenen Ağbaba, şöyle konuştu:

"Buradan girebilir miyim bilmiyorum, AK Parti'li milletvekili arkadaşlar, geçmiş dönem, bugünkü dönem, eğer birisi Veli Ağbaba'yla ilgili, ailemle ilgili bir tane olumsuz cümle kurarsa kendimi vururum, kendimi vururum. Sayın Başkanım, biz 1974'ten beri esnafız, 1974'ten beri esnafız. Bakın, Malatya'da, açın sorun bir yakınınıza, AK PARTİ İl Başkanına sorun, İlçe Başkanına sorun, belediye başkanlarına sorun, bizim kapımıza gelip yardım etmediğimiz bir tane cami yok, bir tane cemevi yok, yardım etmediğimiz bir tane okul yok, yardım etmediğimiz çocuk yok. Kapımızdan dönen kimse yok -sağcı olsun, solcu olsun- lütfen gidin bir Malatya'da sorun."

"HEPİMİZ SEÇİMLERDE KAMPANYADA DESTEK ALIYORUZ"

Seçim dönemlerinde farklı kişilerden destek alındığını belirten Ağbaba, kendisinin bir aracının AKP'li biri tarafından yapıldığını söyledi. Ağbaba, "Hepimiz seçimlerde kampanyada destek alıyoruz. Allah aşkına, bunlar rüşvet sayılırsa hangi milletvekili dışarıda kalabilir?" diye sordu. Danışmanlar üzerinden iş yapıldığı iddialarına da değinen Ağbaba, "Ya da değerli arkadaşlar, bakın, danışmanlarımız üzerinden iş yapmışız; hangimiz danışmanlar üzerinden iş yapmıyoruz, hangimiz danışmanlar üzerinden yapmıyoruz?" diye konuştu.

Ağbaba, konuşmasının sonunda kendisi ve ailesine yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulunarak şöyle konuştu:

"Bakın, siyaseten rakip olabiliriz, düşman da olabiliriz, sevmeyebilirsiniz de ama arkadaşlar, bu içeri attığınız çocukların yeni doğmuş bebekleri var, aileleri var, eşleri var. Allah aşkına, aileye saldırılır mı ya, şu anda benim aileme saldırılıyor, aileye saldırılır mı? Hangi ahlakta, hangi dinde, hangi imanda aileye saldırmak var?"