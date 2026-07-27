YENİ Partili Yavuzyılmaz’dan Bakan Işıkhan’a 'Bağımsız Maden-İş' çağrısı

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bağımsız Maden-İş Sendikası’nın 2 bin 369 üyeye ulaşarak işkolu barajını aştığını bildirdi.

Sendikanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yaptığı başvuruya ilişkin sürecin bugün saat 17.00 itibarıyla tamamlandığını belirten Yavuzyılmaz, Bakan Vedat Işıkhan’a çağrıda bulundu.

Yavuzyılmaz’ın açıklamasının tamamı şöyle:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı uyarıyorum.

Bağımsız Maden-İş, işçilerin iradesiyle büyüyerek 27 Temmuz saat 08.30 itibarıyla 2 bin 369 üyeye ulaşmış ve ocak ayında 1.965 olarak açıklanan işkolu barajını aşmıştır. Sendikanın Bakanlığa yaptığı başvuruya ilişkin süreç bugün saat 17.00 itibarıyla tamamlanmıştır.

Şimdi Bakanlığın görevi, bağımsız ve mücadeleci bir işçi sendikasının önüne yeni engeller çıkarmak değil; işçilerin özgür iradesini eksiksiz biçimde kayıtlara geçirmektir.

Sendika yöneticilerinin üyeliklerinin sayılmaması, sendika değiştiren işçilerin iradesinin bir aylık süreye takılması veya üyelerin keyfî biçimde hesap dışında bırakılması kabul edilemez.

Buradan açıkça ifade ediyorum:Bağımsız Maden-İş’in tek bir üyesinin dahi iradesi yok sayılamaz. Üye kayıtları üzerinde oynanmasına, hukuki ve idari bahanelerle işkolu barajının önlerine yeniden konulmasına izin vermeyeceğiz. Süreci yakından takip ediyoruz.

Bakanlık, işverenlerin ve yerleşik sendikal düzenin değil; işçilerin seçme ve örgütlenme hakkının güvencesi olmak zorundadır.”

Barajı aştıklarını duyuran Bağımsız Maden İşçileri Sendikası sosyal medya hesabından şöyle demişti:

"27 Temmuz saat 08.30 itibari ile sendikamızın 2369 üyesi bulunmaktadır. Ocak ayında Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan maden işkolu barajı 1965'tir. Baskılara rağmen ülke çapında madencilerin saygısını ve bağlılığını kazandık, sarı sendikaların tehdit ve oyunlarına karşı mücadele etmekteyiz.

Bakanlık tarafından bugün açıklanacak olan sendika istatistiklerini yakından takip ediyoruz, hakkımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz."