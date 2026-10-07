Yeni Şafak bu kez AKP'li Adil Karaismailoğlu'nu hedef aldı: 'Trabzon ekonomisine ağır darbe'

İktidara yakın Albayrak Medya Grubu bünyesindeki Yeni Şafak gazetesinde eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AKP'li Karaismailoğlu'nu hedef alan bir haber yer aldı.

“Trabzon ekonomisine ağır darbe” başlığıyla gazetenin 1'ini sayfasından yayınlanan haberde, kentte faaliyet gösteren sekiz kömür işletmesinin bölgedeki bazı konut sahiplerinin “kömür tozuyor” şikâyetleri sonrasında mühürlendiği öne sürüldü. Haberde, işletmelerin mühürlenmesi için Adil Karaismailoğlu’nun bürokratlara baskı yaparak bu kararı aldırdığı belirtildi.

"YARGIYI DA BASKI ALTINA ALABİLİR"

Yeni Şafak'ın haberde ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Hiçbir yetkisi olmadığı halde bürokratlara “Kapatın bunları” diye talimat vermeye kalkışan Karaismailoğlu, netice alamayınca yanlış bilgilendirmelerle konuyu Ankara’ya taşıyarak amacına ulaştı. Her yıl Türkiye’nin dört bir yanına milyonlarca ton kömür sevk eden 8 işletme, keyfi bir kararla mühürlendi. İşletmeler konuyu yargıya taşısa da Karaismailoğlu’nun yargıyı da baskı altına almasından endişe duyuyor."

Adil Karaismailoğlu halen AKP Trabzon Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak görev yapıyor.

MEHMET ŞİMŞEK DE HEDEF OLMUŞTU

İktidar bloğu içindeki gerilimlerde zaman zaman cephe alan Yeni Şafak, yakın dönemde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i de doğrudan hedef alan haberlere imza atmıştı.

Şimşek'in göreve başlamasıyla uyguladığı yüksek faiz politikasını eleştiren Yeni Şafak, bu politikaya rağmen enflasyonun halen daha yüksek seyrettiğini öne çıkarmış ve programın çöktüğünü savunmuştu.