Yeni Şafak'taki o yazı gündem olmuştu: Erdoğan'dan dikkat çeken 'FETÖ'vari yapılar' çıkışı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, Türkiye'nin başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke olmadığını, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese gösterdiğini iddia etti.

Erdoğan, "Bugün kendi önceliklerimiz ve yöntemlerimizle yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecimizin de Körfez bölgesinden Kuzey Afrika'ya ve Doğu Akdeniz'e uzanan kararlı adımlarımızın da gerisinde işte bu artan öz güven, cesaret, planlama ve bağımsız hareket edebilme kabiliyeti vardır. Terörsüz Türkiye süreci, bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır" diye konuştu.

"SÜREÇ" MESAJI

Burada 'sürece' dair de konuşan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye süreci, bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır" dedi.

DİKKAT ÇEKEN 'FETÖ'VARİ YAPILAR' ÇIKIŞI

Türkiye'nin, harp sahalarını en iyi okuyan, değişen güvenlik paradigmasını ilk fark eden ve kendini buna erkenden hazırlayan ülkelerden biri olduğunu savunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörle mücadeledeki tecrübemizi sınır ötesi harekatlarda elde ettiğimiz kabiliyetlerle birleştirerek kendimizi sürekli geliştirmeye çalıştık. Savunma sanayimizi güçlendirerek dışa bağımlılığımızı en aza indirdik. Güvenlik kurumlarımız arasındaki eş güdümümüzü en üst düzeye çıkartarak riskleri bertaraf ettik. Devletimizi Türkiye düşmanlarına maşalık yapan FETÖ'vari yapılardan temizleyerek sızıntıların ve içerden sabotajların önüne geçtik. Demokratik reformlarımızda özgürlük ve güvenlik arasında çok hassas bir denge yakaladık.

Bunların yanı sıra dış temsilciliklerimizin sayısını artırarak yeni anlaşmalar ve nakil hatlarıyla enerji arz güvenliğimizi sağlayarak, sağlık altyapımızı modernize ederek, afetle mücadele kapasitemizi güçlendirerek Türkiye'yi iddiaları ve hedefleriyle uyumlu bir bünyeye kavuşturmuş olduk. Sahip olduğumuz bu kapasitenin değerini etrafımızı kuşatan kriz fırtınasına baktığımızda çok net görebiliyoruz. Tarihin ve kaderin bize yüklediği sorumlulukların idrakinde olarak inşallah bu kapasiteyi içeride ve dışarıda tahkim etmeye devam edeceğiz."

YENİ ŞAFAK'TAKİ O YAZI GÜNDEM OLMUŞTU

Erdoğan'ın bu açıklamasının, Yeni Şafak'ın gündem olan "Siyasi ayak temizlenmeden FETÖ bitmez" başlıklı yazının ardından gelmesi dikkat çekti.

AKP iktidarına en yakın yayın organlarından olan Yeni Şafak, 3 Haziran'da yayımladığı "Siyasi ayak temizlenmeden FETÖ bitmez" başlıklı yazıda dikkat çeken bir iddiada bulunmuştu.

Yeni Şafak imzasıyla yayımlanan yazıda FETÖ ve AKP arasındaki bağlantıya dikkat çekilmişti.

Yandaş gazete, "FETÖ'nün siyasi ayağına neredeyse hiç dokunulmadığını" ifade ederek "AK Parti’de ise kripto isimlerin hâlâ partinin karar alma mekanizmalarına tesir ettiği konuşuluyor" iddiasında bulunmuştu.

Yazıda söz konusu kısım şöyleydi: