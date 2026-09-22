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Yeni Şafak yazarından iktidara 'ekonomi' sitemi: 'Bizi salak zannetmenize içerliyoruz artık'

Yeni Şafak yazarından iktidara 'ekonomi' sitemi: 'Bizi salak zannetmenize içerliyoruz artık'

22.09.2026 12:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yeni Şafak yazarından iktidara 'ekonomi' sitemi: 'Bizi salak zannetmenize içerliyoruz artık'

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, artan yoksullaşma ve son olarak da sermaye piyasalarında yaşanan büyük vurgunla ilgili tepkisini "Türkiye sevgimizi ve Recep Tayyip Erdoğan’a bağlılığımızı kullanarak bizi 'salak' zannetmenize içerliyoruz artık" diyerek gösterdi.
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AKP'ye yakın Albayrak Medya grubu bünyesindeki Yeni Şafak gazetesinin önde gelen isimlerinden İsmail Kılıçarslan, iktidarın ekonomi politikalarına yönelik sert bir yazı kaleme aldı.

İsmail Kılıçarslan, "Bana zekâmıza hakaret edilmesinden usanmanın resmini yapabilir misin Abidin?" başlıklı yazısında, isim vermeden ekonomi yönetimine seslenerek "Türkiye sevgimizi ve Recep Tayyip Erdoğan’a bağlılığımızı kullanarak bizi “salak” zannetmenize de en hafif tabirle, içerliyoruz artık" dedi.

Kılıçarslan yazısının devamında "Farkında olup olmadığınızı çok merak ettiğimiz bazı şeyler var. Bunlardan ilki, son 4-5 yılda nasıl bu denli yoksullaştığımızın farkında olup olmadığınız. Aracımıza benzin almaya korkuyoruz, marketten gönlümüzce alışveriş yapmaya korkuyoruz, ev kiralamaya korkuyoruz, işçi çalıştırmaya korkuyoruz, işçi olarak çalıştığımızda aldığımız paranın geçimimize yetmeyeceğinden korkuyoruz. Siz de arada bir çıkıp yeni vergi kalemlerini sayıyor, hatta 'savaş olmasaydı enflasyon şu kadar olurdu' falan diyorsunuz. Okullar olmasaydı da maarifi yönetmek çok kolay olurdu zaten" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarına ilişkin geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir canlı yayında programında "Savaş olmasaydı enflasyon 7 puan daha aşağıda olurdu" demişti.

'FON' KRİZİ: İSTİFALAR NEREDE?

Yeni Şafak yazarı, yazısında yüzbinlerce yatırımcıyı mağdur eden 'fon' vurgunuyla ilgili olarak "Kimin yetkili olduğunu bilmeden söylüyorum. Fonlar sahibi oldukları şirketleri borsada spekülasyonlarla milyar dolarlık hacimlere ulaştırıp vatandaşın parasını cukkalarken bu işin yetkilileri tam olarak ne işle meşguldü? Hadi gözden kaçtı diyelim. Hadi adamlar aşırı uzmandı da fark edilmediler diyelim. İstifalar nerede o vakit? 'Yahu bu fonlar vatandaşın 15 milyar dolarını çalarken ben uyumuşum, kusura bakmayın' diyerek istifa eden yöneticiler nerede?" diyerek tepki gösterdi.

İlgili Konular: #Yoksulluk #yeni şafak #İsmail Kılıçarslan

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