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Erdoğan'a 'koltuk' uyarısı yapmıştı: Yeni Şafak yazarının 'fon krizi' yazısı kavga çıkardı

Erdoğan'a 'koltuk' uyarısı yapmıştı: Yeni Şafak yazarının 'fon krizi' yazısı kavga çıkardı

25.09.2026 09:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Erdoğan'a 'koltuk' uyarısı yapmıştı: Yeni Şafak yazarının 'fon krizi' yazısı kavga çıkardı

Yeni Şafak yazarı Ersin Düzen'in 'fon' vurgunuyla ilgili iktidara yaptığı uyarı AKP çevrelerinde tartışma yarattı.

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Doğrudan 500 bine yakın yatırımcıyı etkilediği belirtilen "fon krizi"yle ilgili iktidara yakın Yeni Şafak gazetesinde yapılan çıkışlar AKP çevrelerinde büyük tartışma konusunda oluyor.

Konuyu Yeni Şafak'taki köşesine taşıyan, gazetenin internet sitesinin Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, krizin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı koltuğundan edebilecek bir noktaya gidebileceğini belirtmişti.

"SİYASET DIŞI BİRİ ÜLKENİN BAŞINA GEÇEBİLİR"

Çelik, yazısında şu ifadelere yer vermişti:

"Türkiye’nin etrafı yangın yeriyken, devletler yeni dünya düzeninde yer almak için kritik hamleler yaparken, Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türkiye dış politikada, diplomaside ve savunma sanayiinde tarihi adımlar atıyor. Böyle bir dönemde içeride birileri iktidara yakın durarak veya yakın görünerek halkın birikimine çökerse; bunun hesabı ikna edici biçimde sorulmaz, mağduriyetler giderilmez, piyasalara çeki düzen verilmez ve makamların emanet edildiği isimler gözden geçirilmezse çok büyük bir siyasi kırılma olur."

"Biriken güvensizlik, Ukrayna’da olduğu gibi, siyasetin dışından gelen bir ismin ülkenin başına geçmesinin önünü açabilir" diye devam eden Çelik, Ukrayna'daki yolsuzlukların Volodimir Zelenski'nin cumhurbaşkanlığına giden yolu açtığını öne sürerek "Neden mi? Biriken öfke, siyasetçileri aşarak, sisteme duyulan güveni sarstı. Ülkemizde bugün yaşananlar da böyle bir güvensizliğin tohumu olabilir" ifadelerini kullandı.

Ersin Çelik'in yazısı üzerine AKP'ye yakın isimlerden çok sayıda kişi sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Çelik'e, Yeni Şafak'a ve gazetenin ait olduğu Albayrak Medya'ya yönelik ağır ithamlarda bulunulan tepkilerin ardından gazetenin yazarlarından İsmail Kılıçarslan, X hesabından "Ersin Çelik'in hepinize selamı var. Diyor ki: 'Memleket için ve Tayyip Erdoğan’a çekilen kumpasa karşı durduğumdan dolayı linç yemek şereftir.' " diye yazdı.

İktidara yakın bir gazeteci Taha Hüseyin Karagöz de "Ersin Çelik adamdır" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

TBF: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Genel başkanlığını iktidara yakın Sinan Burhan'ın yaptığı Türkiye Basın Federasyonu da Çelik'in hedef alınması üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada "Özellikle ekonomik daralma, vatandaşların yaşadığı mağduriyetler ve buna bağlı olarak toplumda oluşabilecek güven kaybu ve tepkiler konusunda yapılan uyarıların kamuoyunda tartışılmasını önemli buluyoruz. Bir gazetecinin ortaya koyduğu analizlerin eleştirilmesi elbette mümkündür. Farklı görüşlerin dile getirilmesi, demokratik tartışmanın vazgeçilmez unsurudur. Ancak eleştiri ile linç, itiraz ile hedef gösterme arasında çok önemli bir fark vardır" denilerek Çelik'in yazısının "ifade özgürlüğü" olduğu belirtildi.

ÇELİK'TEN YENİ YAZI: DOSTLARIMIN VARLIĞINA ŞÜKREDİYORUM

Çelik, aldığı tepkilerin ardından bugünkü (25 Eylül 2026) yazısında da, sözlerine açıklık getirmeye çalışırken "İki gündür siyasi çevrelerden ve meslektaşlarımdan onlarca telefon aldım. Beni bilen, ne söylemediğimi gayet iyi anlayan ama bir hatam olduğunda da samimiyetle ikaz eden dostların varlığına şükrediyorum. Var olsunlar. Kendime de sevdiklerime de ettiğim duayla bitireyim: Allah istikametten ayırmasın. Şaşırtmasın. Doğruluktan saptırmasın" dedi.

İlgili Konular: #yeni şafak #Ersin Çelik

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