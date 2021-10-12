Yeni Şafak'tan 'kaos' manşeti: Savcılar el koysun

12 Ekim 2021 Salı, 10:23

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi, son dönemde siyasette tartışma konusu olan "siyasi cinayetler olabileceği" yönündeki iddiaları manşetine taşıdı. Gazetenin manşetinde, "Türkiye'yi kaosa sürüklemek istiyorlar: Savcılar el koysun" başlığı yer aldı.

Gazete manşetinde, "Çete lideri Sedat Peker’in başlattığı 'Siyasi cinayetler olabilir' söylemini, önce 'FETÖ' şimdi de Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın sürdürüyor. Savcılar, toplumda korku/istikrarsızlık algısı yaymayı hedefleyen bu açıklamalara el koymalı ve 'Duyumlarımız var' diyen bu isimlere 'Gelin bildiklerinizi anlatın' demeli" denildi.

Haberde ayrıca "Kamuoyu şu soruların cevabını merak ediyor ve sorulmasını istiyor" denilerek şu sorular sıralandı:

"Suikast duyumunu kimlerden aldınız?

Kaynak devlet içindeyse, bu kaynak bildiklerini neden sorumlu makamlar ve yargıyla paylaşmıyor?

Duyumların kaynağı güvenlik kurumlarındaki kripto 'FETÖ'cüler mi klikler mi?

Yoksa bu duyumları yabancı istihbarat örgütlerinden mi aldınız?

Kimlere suikast yapılacağına ilişkin bilginiz var mı?

Bu duyduklarınızı 'hedefe konulan' kişilere ilettiniz mi?

Haber verdiyseniz nasıl bir önem aldılar, haber vermediyseniz neden hedefteki kişilerin hayatını tehlikeye atıyorsunuz?

Hedef etnik, mezhepsel ya da dini çatışma mı?

Size cinayet ihbarını yapanlar, olası provokasyon ve cinayetlerin planlayıcısı ve azmettiricisi de olabilir mi?"