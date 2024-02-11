Yeniden Refah Partisi İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Suat Kılıç kimdir? Suat Kılıç kaç yaşında?

Yeniden Refah Partisi’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç oldu. Yeniden Refah Partisi İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Suat Kılıç kimdir? Suat Kılıç kaç yaşında?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 11:25
Yeniden Refah Partisi İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Suat Kılıç kimdir? Suat Kılıç kaç yaşında?
Abone Ol google-news

Yeniden Refah Partisi, seçim beyannamesini açıkladı. Partinin İzmir, Ankara ve İzmir adayları da Fatih Erbakan tarafından resmen ilan edildi. Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Peki, Yeniden Refah Partisi İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Suat Kılıç kimdir? Suat Kılıç kaç yaşında?

SUAT KILIÇ KİMDİR?

Suat Kılıç, 23 Temmuz 1972 tarihinde Samsun‘da doğmuştur. Babasının adı Hüseyin ve annesinin adı Elmas Kılıç’tır. Aslen Trabzon‘un Of ilçesine bağlı Kavakpınar köyündendir. Çocukluğu Samsun’un Ondokuzmayıs ilçesine bağlı Yeşilköy’de geçti. İlk ve ortaokulu Yeşilköy’de okudu, Samsun 19 Mayıs Lisesi’nden mezun oldu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Suat Kılıç, Üniversite öğrencisi iken iki yıl Dünya Radyo’da bir gençlik programı sundu. sonra NTV’ye geçerek Mirgün Cabas ve Banu Güven‘in sunduğu 24 Saat adlı haber programının Ankara ayağını hazırladı. 14 Kasım 2002 tarihinde yapılan Türkiye genel seçimlerinde Samsun‘dan AK Parti milletvekili seçildi. 30 yaşında en genç milletvekili olmuş oldu. Meclisin açılış toplantısında en genç üye olarak geçici Başkanlık Divanı’nda yer aldı. Daha sonra yapılan seçimlerde ise kalıcı olarak Divan’a seçildi. Bu dönemde Ak Parti’nin Tanıtım ve Medya Başkanlığı yardımcılığı görevini de üstlendi. 22 Temmuz 2007 tarihinde 23.dönem milletvekili seçimlerinde yine Samsun’dan AK Parti milletvekili seçildi. 23. Dönem’de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu. 12 Haziran 2011 tarihinde 24.dönem milletvekili seçimlerinde tekrar Samsun’dan AK Parti milletvekili seçildi. 6 Temmuz’da Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 61. Hükümet’te, Gençlik ve Spor Bakanlığına getirildi. 25 Aralık 2013 tarihinde yapılan kabine değişikliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığından ayrıldı. Suat Kılıç, Melike Nur Kılıç ile evli ve Muhammed Emin Kılıç, Hüseyin Kaan Kılıç, Suat Melik Kılıç adında 3 çocuğu vardır.


Suat Kılıç haberleri İzmir haberleri yerel seçimler haberleri yerel seçim haberleri

İlgili Haberler

Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Altınöz kimdir? Mehmet Altınöz kaç yaşında?

Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Altınöz kimdir? Mehmet Altınöz kaç yaşında?
Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu: Mehmet Altınöz, Suat Kılıç ve Cemal Arıkan resmen ilan edildi

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu: Mehmet Altınöz, Suat Kılıç ve Cemal Arıkan resmen ilan edildi
Ali Babacan, Yeniden Refah'ın Düzce adayı şarkıcı Davut Güloğlu'nu tanımadı: 'Sanatçı derken?'

Ali Babacan, Yeniden Refah'ın Düzce adayı şarkıcı Davut Güloğlu'nu tanımadı: 'Sanatçı derken?'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika: AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!

Son Dakika: AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!
Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege’nin hayali gerçek oldu! Mauro Icardi ile tanıştı

Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege’nin hayali gerçek oldu! Mauro Icardi ile tanıştı
14 Temmuz pavyonu, 15 Temmuz darbesi, 16 Temmuz devleti

14 Temmuz pavyonu, 15 Temmuz darbesi, 16 Temmuz devleti
İsmail Kartal’dan tepki: ‘Oyuncular yerden kalkmıyor’

İsmail Kartal’dan tepki: ‘Oyuncular yerden kalkmıyor’
Hava taşımacılığında yeni dönem: 'Bagajlarla birlikte yolcular da tartılacak...'

Hava taşımacılığında yeni dönem: 'Bagajlarla birlikte yolcular da tartılacak...'
Fatih Tekke: ‘Hakem çok net penaltı veriyor’

Fatih Tekke: ‘Hakem çok net penaltı veriyor’
Haim Revivo'dan Jehezkel paylaşımı

Haim Revivo'dan Jehezkel paylaşımı
Yasemin Sakallıoğlu Cem Yılmaz’ın bilet fiyatlarına gönderme yaptı: ‘Ekstradan temizliğe giderim’

Yasemin Sakallıoğlu Cem Yılmaz’ın bilet fiyatlarına gönderme yaptı: ‘Ekstradan temizliğe giderim’
Muz liflerindeki mucize... Neden ziyan etmemeliyiz?

Muz liflerindeki mucize... Neden ziyan etmemeliyiz?
‘Maddi sıkıntıdayız’ diyen fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden abartılı cinsiyet partisi!

‘Maddi sıkıntıdayız’ diyen fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden abartılı cinsiyet partisi!
Dünyanın en büyük dolandırıcılık merkezi

Dünyanın en büyük dolandırıcılık merkezi
Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu! Eski Survivor yarışmacısıyla birlikte

Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu! Eski Survivor yarışmacısıyla birlikte