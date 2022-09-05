Yeniden Refah Partisi: 'Kendi cumhurbaşkanı adayımızı çıkartacağız'

05 Eylül 2022 Pazartesi, 13:50

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kendi cumhurbaşkanı adaylarını çıkaracaklarını bildirdi.

Erbakan, Antep'teki bir otelde düzenlenen programda açıklamalarda bulundu.

"3'üncü bir koalisyon düşünür müsünüz" sorusuna yanıt veren Erbakan, şunları söyledi:

"Bugün 6 benzemez dediğimiz, masada birbirine benzemez partiler, daha dün bir tanesinin milletvekili 'HDP'ye bakanlık da verebiliriz', öbür partinin milletvekili 'Böyle bir şey asla olamaz, biz terör örgütünün gölgesinin düştüğü yerde bile olmayız' diyor. Dolayısıyla bu benzemezler bir sinerji oluşturmuyor ve tam tersine birlikteliklerinden fayda gelmiyor. Her iki tarafta bütün ortaklar da zarar görüyor. Halbuki birbirine yakın partiler mesela seçmenin sağ partiler olarak nitelendirdiği partiler bir araya gelirse bir sinerji doğabilir demiştik. Bizim bu uyarılarımıza, fikirlerimize çok fazla kulak vermediler ve şu anda bu 6'lı masayı yürütmeye çalışıyorlar."

Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında konuşan Erbakan, "Biz de zaten hazırlıklarımızı, çalışmalarımızı kendi başımıza kendi ismimizle seçime girmek üzere sürdürüyoruz. Tabi bu durumda kendi cumhurbaşkanı adayımızı da kendimiz çıkartacağız" dedi.