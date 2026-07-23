Yılmaz Büyükerşen CHP’den istifa etti: Kılıçdaroğlu tepkisi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 1999-2024 yılları arasında görev yapan Yılmaz Büyükerşen, CHP'den istifa etti.

Büyükerşen, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ben şu an CHP’deki kadroları yetersiz buluyorum. Ben yasa oyunlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olduğu CHP’den istifa ettim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP her zaman ruhumda ve kalbimde yaşıyor, yaşamaya da devam edecek."

Büyükerşen’in bundan sonraki siyasi yolculuğunu Özgür Özel ile birlikte sürdürmesi ve Özel’in öncülüğünde kurulacak yeni partiye katılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel, salı günü düzenlediği CHP’nin Grup Toplantısı'nda yeni partinin kurulacağını bildirmişti.

CHP'den ayrılacağını duyurduğu Grup Toplantısı'nda Özgür Özel, yeni partide yalnızca milletvekillerinin yer alacağını belirtirken CHP'de yaşanacak istifalar ile yeni partinin TBMM'de ana muhalefet partisi olacağını açıklamıştı.

CHP'de 90'a yakın milletvekilinin istifa ederek yeni partiye geçeceği tahmin ediliyor.