Yine o isim: AKP'li belediyenin milli takım fotoğrafında 'unutuldu'

Yayınlanma: 03.09.2023 - 15:43

Güncelleme: 03.09.2023 - 15:46

Filenin Sultanları bugün şampiyonluk için sahaya çıkacak. Türkiye'nin tek yürek olduğu milli maçta, daha önce pek çok kez hedef alınan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, AKP'li Beyoğlu Belediyesi tarafından fotoğraftan çıkarıldı.

Belediyenin paylaştığı fotoğrafta iki isim yer almadı. Bunlardan bir tanesinin gericilerin hedefinde olan Ebrar Karakurt olması sansür konusunu akıllara getirdi. Fotoğrafta yer almayan diğer isim ise Hande Baladın.