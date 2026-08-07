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YÖK'ten uluslararası mezunlara 2 yıllık ikamet hakkı

YÖK'ten uluslararası mezunlara 2 yıllık ikamet hakkı

7.08.2026 09:58:00
Güncellenme:
ANKA
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YÖK'ten uluslararası mezunlara 2 yıllık ikamet hakkı

YÖK'ün üniversitelere gönderdiği yeni düzenlemeyle, Türkiye'de yükseköğrenimini tamamlayan uluslararası mezunların kısa dönem ikamet izni gerekli şartları sağlamaları halinde iki yıla kadar uzatılabilecek. Düzenlemeyle mezunların lisansüstü eğitimlerini sürdürmeleri ve nitelikli istihdama katılımlarının artırılması hedefleniyor.
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Türkiye'de yükseköğrenimini tamamlayan uluslararası mezunlar, gerekli şartları sağlamaları halinde kısa dönem ikamet izinlerini bir yıl daha uzatabilecek.

Böylece kısa dönem ikamet izni süresi toplam iki yıla kadar çıkabilecek.

YÖK AÇIKLADI

Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelere bildirilen düzenlemeye göre, mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde başvurarak bir yıllık kısa dönem ikamet izni alan uluslararası mezunlar, gerekli şartları taşımaları halinde yeniden başvuruda bulunarak ikamet izinlerini bir yıl daha uzatabilecek.

Düzenlemeyle uluslararası mezunların lisansüstü eğitimlerine devam etmeleri, akademik çalışmalarını sürdürmeleri ve niteliklerine uygun istihdam olanaklarından yararlanmaları desteklenirken, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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