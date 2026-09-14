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Yoksulluk nedeniyle okula başlayamadılar! Asu Kaya: 'Bu ayıp Aile Bakanı Mahinur Göktaş'a da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de yeter'

Yoksulluk nedeniyle okula başlayamadılar! Asu Kaya: 'Bu ayıp Aile Bakanı Mahinur Göktaş'a da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de yeter'

14.09.2026 15:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yoksulluk nedeniyle okula başlayamadılar! Asu Kaya: 'Bu ayıp Aile Bakanı Mahinur Göktaş'a da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de yeter'

YENİ Parti Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, Osmaniye'de çocukları maddi imkansızlıklar nedeniyle okula başlamayan bir aileyi ziyaret etti. Kaya, karşılaştığı tablo için "Bu ayıp Aile Bakanı Mahinur Göktaş'a da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de yeter" dedi.

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Osmaniye merkeze bağlı Mimar Sinan Mahallesinde yaşayan Demez ailesinin 3 kız çocuğu, maddi imkansızlıkları nedeniyle bugün okula başlayamadı.

YENİ Parti Kadın Kolları Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, ailenin evine ziyarette bulundu. Ailenin içinde olduğu koşulları dinleyen Kaya, daha sonra Aile Bakanı Mahinur Göktaş ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslendi.

Asu Kaya şu ifadeleri kullandı: 

"Aile Bakanı'na sesleniyorum, Demez ailesinin evlatları yokluk ve açlık içinde. Bir ekmek bulduklarında seviniyorlar. Önce Demez ailesi gibi onbinlerce ailenin sesini duyun. Bugün okulların zili çaldı. Bu kız çocuklarının okulda olması gerekiyordu. Ama defter yok kitap yok kalem yok, ayağında ayakkabı yok. Çocuk hasta, anne eczaneye borç biriktiği için anne ilaç alamıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sesleniyorum. Gereksiz siyasi polemiklere gireceğimne, tarikatları Milli Eğitim Bakanlığı eliyle besleyeceğine, protokoller yapacağına gel bu kız çocuklarına elini uzat. Yüzbinlerce çocuk bugün okul zili çalmasına rağmen eğitimde değil. Birçok nedenle eğitimde değil. Bunların en başı da 'Türkiye Yüzyılı'nda baş başa kaldıkları açlık ve sefalettir. Bu ayıp Aile Bakanı Mahinur Göktaş'a da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de yeter."

İlgili Konular: #osmaniye #asu kaya

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