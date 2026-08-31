Yükseköğretim Kurulu'ndan üniversitelere: 'Süreci destekleyen çalışmalar yürütün'

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 27 Ağustos 2026 tarihli toplantısında, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adı altından yürüttüğü süreç ele alındı. Toplantıda, "üniversitelerin bilimsel bilgi, araştırma kapasitesi ve akademik birikimleriyle sürece katkı sunmasının önemi"ne dikkat çekildi.

Toplantı sonrasında Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar imzasıyla tüm üniversitelere gönderilen yazıda, "üniversitelerin eğitim ve öğretim, bilimsel yayın ve araştırma misyonlarının yanı sıra topluma katkı hizmetleriyle ortak değerlerin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesinde önemli kurumlar olduğu" belirtildi.

Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği gibi coğrafyamızı geleceğe taşıyacak eğitim ve öğretim, tarih, kültür ve değerlerimiz hepimizin üzerinde uzlaşacağı ortak paydamızdır. Bu çerçevede, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla, farklı disiplinlerin katkısıyla ele alınması, akademik araştırma ve çalışmaların yürütülmesi, panel, konferans ve çalıştayların düzenlenmesi ve ortaya konulacak bilimsel değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılması sürece önemli katkı sağlayacaktır. 'Terörsüz Türkiye' hedefinin ülkemizin geleceği, toplumsal huzur ve güven ortamının güçlendirilmesi, milli birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesi bakımından taşıdığı önem göz önünde bulundurularak, üniversitelerimizin kendi akademik imkan, birikim ve öncelikleri doğrultusunda bu sürece bilimsel ve akademik çalışmalarla katkı sunmaları hususunda gereğini önemle rica ederim."

"ÜNİVERSİTELER HUZURUN İNŞASINA KATKI SUNMALI"

YÖK Başkanı, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin dört bir yanından milyonlarca gencimiz üniversitelerimizde buluşuyor birlikte öğreniyor, araştırıyor, üretiyor ve hayata hazırlanıyor. Üniversitelerimiz farklılıkların zenginlik olduğu, gençlerimizin aynı sıralarda buluştuğu, aynı ülkenin geleceği için ürettiği ve birlikte yarınlara yürüdüğü kardeşlik mekanlarıdır."

Üniversitelere de bu süreçte önemli görevler düştüğünü vurgulayan Özvar, "üniversitelerin süreci desteklemesinin ötesinde bilgiyle, bilimle, araştırmayla kalıcı toplumsal huzurun inşasına katkı sunmasının önemi"ne işaret ederek, "Bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşayabilmemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve vefayla anıyor, onların kıymetli ailelerine saygılarımızı, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırası daima milletimizin emaneti olacaktır" ifadelerini kullandı.