Yüksel Işık, butlan yönetiminin şikayeti üzerine ifadeye çağrıldı

Önceki dönem CHP Ankara İl Başkan Vekili olarak görev yapan Yüksel Işık, butlan yönetiminin şikayeti üzerine ifade verdi. Işık’a önceki dönem il Başkan Yardımcısı ve avukat Murat Yıldız da eşlik etti. Işık ifadeye çağrılmasının üzerine açıklama yaptı.

Işık, açıklamasında, "39. Olağan İl Kongresi tarafından Ankara İl Yönetimine seçilmiştik. Mahkemenin verdiği butlan kararı sonucu CHP’nin başına gelenler tarafından görevden alınmıştık. Söz konusu görevden alınmanın herhangi bir gerekçesi yoktu. Evrensel hukuk ilkeleri rafa kaldırılmış; partinin iç hukuku işletilmemişti. Doğal olarak tepkimizi gösterdik. Tepkimiz, ne binaları korumak ne de kişisel konumlarımıza ilişkindi; biz ilkelerimizi savunduk. Tam 33 gün sürdü bu savunma. Butlancı Ankara İl Yönetimi, binayı tahrip ettiğimiz ve demirbaşları vermediğimiz gerekçesiyle şikayetçi olmuş. Savcılığa yapılan iki ayrı şikayet nedeniyle iki kez ifade verip, bir kez daha evrensel ilkeler ışığında hukuku savunmak ve demokratik hak ve özgürlüklere sahip çıkmak gerekliliğinin altını çizdik" ifadelerini kullandı.

"KENDİLERİNİ ÇOKTAN GERİDE BIRAKTIK; ÖNÜMÜZE BAKIYORUZ"

Evrensel hukuku ve parti içi hukuku savunduklarını ve o süreçte, herhangi bir kişiye hakaret edilmediğini, parti binasına en küçük bir zarar verilmediğini söyleyen Işık, "Biz sol değerlere, sosyal demokrat ilkelere yakışan mücadele azmi ve kararlılığıyla madencilerin, öğretmenlerin ve şehit yakınları ve gazileri yalnız bırakmazken onlar bizi savcılığa şikayet etmekle meşgullermiş.

Siyaset yapmayı kavga etmek olarak algılayan söz konusu zihniyet, gündüz halkın tepkisinden korktuğu için gece yarısı mahalle bekçisi marifetiyle gelip binanın kapı kilidini değiştirerek içeri girmişlerdi. Yanlarında pavyon fedaileri vardı. Biz kendilerini çoktan geride bıraktık; önümüze bakıyoruz. Ama onlar bizi bırakmak istemiyor. Bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isterim ki bizim kişilerle işimiz olmaz. Biz, ülkenin geleceğini güvence altına almak için mücadele ediyoruz. Bu amaçla kötücül güçlere karşı mücadelemiz her yerde, her zaman sürecektir” dedi.