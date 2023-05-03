Yurt değil, yatak artırmışlar!

Yayınlanma: 03.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 03.05.2023 - 04:00

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2022 faaliyet raporunun yurt hizmetleri bölümünde, kapasiteye ilişkin verilere yer verildi. Buna göre 2021’de yurtlarda toplam 734 bin 239 yatak kapasitesi bulunuyordu. 2022 sonu itibarıyla ise yatak kapasitesi 850 bine çıktı.

Raporda, “2022’de il ve ilçelerde yükseköğrenimde eğitim gören kız ve erkek öğrenci sayıları, yurda başvuran öğrenci sayıları, mevcut binaların fiziki yapısı, boş yatak sayıları göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalar sonucu 85 bin 512 adet yatak artışı yapılmıştır” denildi.

