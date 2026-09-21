İsviçre merkezli kuruluşa gönderiyorlardı: Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar liralık işlemi durduruldu

Fon soruşturması kapsamında yürütülen incelemelerde yeni bir para hareketi tespit edildi.

Hedef Yatırım Bankası'nın, 40.9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote'un bir hesaba 2 milyar lira göndermek istediği belirlendi. İşlemin 'swap' olarak bildirildiği aktarıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan incelemede, işlemin karşılığı olarak gösterilen 40.9 milyon doların henüz hesaba geçmediği belirlendi.

Söz konusu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu tespit edildi.

Bu tespitin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2 milyar TL tutarındaki işlemin gerçekleştirilmesini durdurdu.