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İsviçre merkezli kuruluşa gönderiyorlardı: Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar liralık işlemi durduruldu

İsviçre merkezli kuruluşa gönderiyorlardı: Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar liralık işlemi durduruldu

21.09.2026 23:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İsviçre merkezli kuruluşa gönderiyorlardı: Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar liralık işlemi durduruldu

Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankasının, 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote adlı finansal kuruluşun hesabına 2 milyar lira gönderme işlemi MASAK tarafından durduruldu.
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Fon soruşturması kapsamında yürütülen incelemelerde yeni bir para hareketi tespit edildi.

Hedef Yatırım Bankası'nın, 40.9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote'un bir hesaba 2 milyar lira göndermek istediği belirlendi. İşlemin 'swap' olarak bildirildiği aktarıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan incelemede, işlemin karşılığı olarak gösterilen 40.9 milyon doların henüz hesaba geçmediği belirlendi.

Söz konusu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu tespit edildi.

Bu tespitin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2 milyar TL tutarındaki işlemin gerçekleştirilmesini durdurdu.

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