Yurttaşlar tutuklama sonrası belediye önünde toplandı: Güner'in suçu

Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında olduğu 24 kişi tutuklandı. Ardından Güner, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Operasyonun başladığı günden itibaren belediye binası önünde tepkilerini dile getirmek için toplanan yurttaşlar bugün yine Çankaya Belediyesi binası önünde bir araya geldi.

Seçilmiş CHP Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık ile Seçilmiş Çankaya İlçe Başkanı Ali Balta burada yurttaşlara seslendi.

"ÇANKAYA'NIN KURUŞUNU, MALINDAN KIYMETLİ GÖRÜR"

İlk sözü alan Balta, "Ortada belediyeyi zarara uğratan somut bir sonuç yoktur. Ancak ortada özgürlüğünden mahrum bırakılmış genç bir belediye başkanı ve kamu hizmeti veren bürokratlar vardır. CHP örgütü de Çankaya halkı da onların yanında. Bizler onların kamu görevlerini dürüstlükle yerine getirdiklerine inanıyoruz.

Hüseyin Can Güner'in Çankaya'nın tek bir kuruşunu kendi malından kıymetli gördüğünü biliyoruz. Hüseyin Can Güner'in tek suçu 'Yürünecekse yol Özgür Özel'le yürünür' demesidir. Hüseyin Can Güner'den kamu malına el uzatan birini çıkaramazsınız" ifadelerini kullandı.

"TUTUKLANAN ÇANKAYA'NIN VİCDANI"

Balta'nın ardından konuşan Işık ise şunları söyledi: "Her bir projesi tüm Türkiye'de örnek alınan bir belediyeden bahsediyoruz. Hüseyin Can Güner'in sudan sebeplerle tutuklandığını biliyoruz.

Başkanımız Çankaya'nın vicdanıdır. Dolayısıyla tutuklanan Çankaya'nın vicdanıdır. Başkanımızı tutuklatanlara sesleniyorum: Çankayamızın iradesini teslim alamayacaksınız."