Yurttaştan Özgür Özel’e hem sitem hem tavsiye: 'Yumuşak muhalefetinizden rahatsızım'

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan Kongre Caddesi esnafı ziyaret etti.

Özel'in söz konusu ziyarette bir yurttaşla konuşması gündem oldu.

Yurttaş, Özel'e hem sitem etti hem tavsiye verdi.

İşte o konuşma:

"İmamlık yaptım. Üç yıldır emekliyim. Festivallerde su satarak geçiniyorum. Satılan fabrikaları gördükçe içim parçalanıyor. İmamlığı bıraktım kızıl komünist oldum. Sizin yumuşak muhalefetinizden de rahatsızım.

Garibin çocuğu, karakola adliyeye kolunu bükerek gidiyor. Kimisi de sakız çiğneyerek gidiyor. İçimiz parçalanıyor."

Özel ise şu cevabı verdi:

"Millet diyor ki çok sert olmayın, milleti korkutmayın.

Biz milletin umudunu diri tutmak, sorunlarını nasıl çözeceğimizi söyleyeceğiz. Tayyip Bey ilk önce ötekileştiriyor, sonra şeytanlaştırıyor, kutuplaştırıyor, kendi arkasını kalabalıklaştırıyor. Biz o oyunu bozmak zorundayız. Millet tehlikede, açlık, sefalet tehlikesi... Hepsini çözeceğiz, bunun için de iktidar lazım. Bunun için herkese açık siyaset yapmak lazım."