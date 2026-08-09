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Yusuf Tekin'den 'serbest kıyafet' açıklaması

Yusuf Tekin'den 'serbest kıyafet' açıklaması

9.08.2026 09:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yusuf Tekin'den 'serbest kıyafet' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kendisine sorulan "Serbest kıyafet neden kaldırıldı?" sorusuna yanıt verdi. Tekin, serbest kıyafet uygulamasının 2012 yılında başladığını belirterek, uygulamanın ardından bazı olumsuzlukların görüldüğünü ifade etti.
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerle bir araya geldiği programda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Programda bir öğrenci, "Neden tek tip kıyafet giymek zorundayız? Okullarda serbest kıyafet uygulaması neden kalktı?" sorusunu yöneltti.

Tekin, serbest kıyafet uygulamasının 2012 yılında başladığını belirterek, uygulamanın ardından bazı olumsuzlukların görüldüğünü söyledi.

"STANDART KIYAFET" KARARI

Öğrencilerin ve ailelerin sosyo-ekonomik gelir düzeylerine göre öğrenciler arasında ayrımcılık gibi durumların ortaya çıktığını ifade eden Tekin, bu nedenle okullarda her okulun öğrencisinin kıyafetinin standart olması yönünde karar alındığını aktardı.

Tekin, uygulamanın velilere ilave külfet getirmeyecek tedbirlerle yürütülmesinin hedeflendiğini belirterek, standart kıyafet sayesinde hangi öğrencinin hangi okula ait olduğunun ve okula yabancı birinin girip girmediğinin daha kolay görülebileceğini söyledi.

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