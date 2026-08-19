Yusuf Tekin'den 'trans öğretmene ayrımcılık' iddiasına yanıt

İstanbul Sarıyer’de bulunan Özel Açı Ortaokulu’nda görev yapan trans öğretmen Zoe Lila temmuz ayında iktidara yakın medya tarafından hedef gösterilmesinin ardından işini kaybetti.

Lila, öğrencilerine veda edemeden okuldan ayrıldığını belirterek okul yönetiminin bakanlıklarla yaptığı görüşmelerin ardından sözleşmesini uzatmama kararı aldığını ve "sistematik bir şiddete" maruz bırakıldığını söyledi.

Lila’nın işini kaybetmesinin ardından konu Meclis’e taşındı.

DEM PARTİLİ İSİMDEN SORU ÖNERGESİ

DEM Parti Milletvekili Özgül Saki konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Saki şu soruları sordu:

Bakanlık ne tür somut mevzuat ihlali iddiası tespit etmiştir?

İhlal iddiası ders içeriği, okul etkinliği, rehberlik faaliyeti, çalışma izni veya başka bir idari işleme mi ilişkindir?

Bakanlık nezdinde bir kişinin trans olması ya da cinsiyet geçiş sürecinden geçmiş olması öğretmenlik mesleğini yürütmesine engel bir durum olarak değerlendirilmekte midir?

Böyle bir değerlendirme mevcutsa hukuki dayanağı nedir?

Soruşturma sürecinde ayrımcılık yasağı, eşitlik ilkesi ve özel hayatın korunması bakımından hangi güvenceler uygulanmıştır?

BAKAN TEKİN, MEVZUATI HATIRLATTI

Saki’nin verdiği soru önergesini yanıtlayan Tekin ise somut yanıtlar yerine mevzuatı hatırlatmakla yetindi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Tekin’in cevabı özetle şöyle oldu:

“Öğretmenlik mesleğini yürütme bakımından değerlendirmeler; kişilerin özel hayatına ilişkin unsurlar üzerinden değil, ilgili mevzuatta aranan nitelikler, çalışma izni, görevlendirme şartları, mesleğin gerekleri, pedagojik esaslar, çocukların üstün yararı, öğrencilerin güvenliği ve eğitim öğretim faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu çerçevesinde yapılmaktadır. Hukuken tesis edilmiş kimlik veya kayıt değişiklikleri tek başına öğretmenlik mesleğini yürütmeye engel bir durum olarak değerlendirilmemekte; görevlendirme ve çalışma izni süreçlerinde yürürlükteki mevzuatta öngörülen şartlar esas alınmaktadır.

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve destekleyici eğitim ortamlarında bulunmaları; öğretmen, yönetici ve diğer eğitim çalışanlarının görevlerini mevzuata uygun, saygı temelli ve mesleki sorumluluk bilinciyle yürütmeleri esastır. Okul iklimini olumsuz etkileyen, öğrencilerin gelişim özellikleriyle bağdaşmayan, çocukların üstün yararı ilkesini zedeleyen veya mevzuata aykırılık teşkil eden somut durumların tespiti hâlinde ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli idari süreçler işletilmektedir.

Eğitim kurumlarında ayrımcılığın önlenmesi, güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi, öğrencilerin kişilik haklarının ve psikolojik güvenliğinin korunması, öğretmen ve yöneticilerin mesleki etik ilkeler doğrultusunda hareket etmesi Bakanlığımızın temel politika alanları arasında yer almaktadır. Bu kapsamda yürütülen rehberlik, denetim, farkındalık, hizmet içi eğitim ve mevzuat uygulamaları; tüm öğrenci ve personelin güvenli, saygılı ve hukuka uygun bir eğitim ortamında bulunmasını destekleyecek şekilde sürdürülmektedir.”