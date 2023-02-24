Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, partisinden istifa etti
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Twitter hesabından istifa ettiği duyuran Taşkaya, "Gerekli açıklamaları sonra yapacağım mahfuzuyla gördüğüm lüzum üzerine Zafer Partisi'nden istifa ediyorum" dedi.
Taşkaya şu ifadeleri kullandı:
"Geçmişte Zafer Partisi Divan Kurulundan istifa etmiş olduğum gibi, Partiye olan inancım kalmadığı, mahallesinde muhtar bile olamayacak kişilerle aynı havayı solumamak için, gerekli açıklamaları sonra yapacağım mahfuzuyla gördüğüm lüzum üzerine Zafer Partisinden istifa ediyorum."
Geçmişte Zafer Partisi Divan Kurulundan istifa etmiş olduğum gibi, Partiye olan inancım kalmadığı, mahallesinde muhtar bile olamayacak kişilerle aynı havayı solumamak için, gerekli açıklamaları sonra yapacağım mahfuzuyla gördüğüm lüzum üzerine Zafer Partisinden istifa ediyorum.— Adem TAŞKAYA ???? (@Adem__Taskaya) February 24, 2023
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu, Erdoğan'ın talimatına tepki gösterdi
- İşte AKP'nin seçim tuzağı
- 'Her seferinde Saray'dan biri arandı'
- TELE1’in kapatılmasında saklanan belge
- İzmir fay hatları nereden geçiyor?
- Özdağ'dan seçimle ilgili çarpıcı iddialar
- 'Fıs Fıs İsmail'in 'seçim' videosu gündem oldu
- Sansür dalgası gittikçe büyüyor
- Marmara Denizi'nde deprem
- Konya'da korkutan deprem!