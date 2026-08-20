Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, cumartesi günü dört parti lideriyle bir araya gelecek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında iç ve dış siyasete dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kendi daveti üzerine BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu ile cumartesi günü bir toplantı gerçekleştireceklerini belirten Özdağ, buluşma için "Millet bunu istiyor" ifadelerini kullandı.

Özdağ, toplantının amacının Anayasa'nın ilk dört maddesine ve Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine bağlı liderlerle Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu değerlendirmek olduğunu vurgulayarak, "Sarayın muhalefeti bölmek için olağanüstü bir çaba gösterdiği dönemde birleşmeye karşı çıkmak, ittifakların karşısında olmak sarayın istediğini yapmak anlamına gelir" şeklinde konuştu.

BEŞ GENEL BAŞKAN CUMARTESİ BULUŞUYOR

Bir gazetecinin kendi çağrısıyla Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu'nun katılacağı 21 Ağustos Cumartesi günü yapılacak toplantının kapsamına ilişkin sorusuna Özdağ, şu yanıtı verdi:

"Öncelikle bu cumartesi günü yapacağımız toplantı, Türkiye'nin sürüklenmek istediği süreç karşısında Anayasa'nın ilk üç maddesine, ilk dört maddesine, 42. maddeye, 66. maddeye ve İstiklal Harbi'nin ruhuna ve felsefesine, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine tavizsiz bağlı olduğunu düşündüğümüz Sayın Genel Başkanlarla gerçekleştirilecek bir toplantıdır. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu değerlendirmek için yapıyoruz bu toplantıyı ve bütün genel başkanlar muhakkak çok kıymetli değerlendirmelerini paylaşacaklardır o masada.

Hepsi Türk siyasetinde ve fikir hayatında, bürokrasisinde yetkinliklerini ispatlamış isimlerdir. Türkiye böyle ağır bir krizden geçerken, her zaman söylüyorum, bir araya gelmesinin mümkün olmadığı düşünülen isimler, Sayın Bahçeli ve terör örgütü lideri Öcalan, yan yana gelirken bizlerin yan yana gelmemesi, anlaşılamaz, kabul edilemez. Elbette biz de Türkiye'nin birliğini, Türk devletinin dirliğini savunmak için fikir alışverişlerinde bulunacağız. Bu toplantının amacı da budur. Bu fikir alışverişlerinden nasıl bir zemin ortaya çıkar, onu da toplantıdan sonra tekrar sizlerle değerlendirme durumunda oluruz. Ama millet bunu istiyor. Biz sokağın sesine, milletin sesine ve vicdanına kulak veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz."

DERVİŞOĞLU'NA YANIT

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun, İYİ Parti’den ayrılarak ayrı siyasi partiler kuran Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu’nu isim vermeden işaret ederek, "Madem gittiniz, gelin. Ama pazarlıksız ve hesapsız gelin" sözleriyle yaptığı çağrının hatırlatılması üzerine Özdağ, şöyle konuştu:

"Sayın Müsavat Dervişoğlu ile de telefon görüşmelerimiz oluyor zaman zaman ve bu görüşmelerimizi önümüzdeki süreçte de sürdüreceğimizi düşünüyorum. Ve medya üzerinden Müsavat Bey'le görüşmeye ihtiyacım yok. Onun da ihtiyaç duyduğunu düşünmüyorum. Muhakkak Sayın Dervişoğlu da kendi uygun bulduğu bir zaman diliminde bir değerlendirme yapmayı uygun görecektir diye düşünüyorum. Ama bugün olur, yarın olur, üç ay sonra olur, onu bilemem.

Biz her zaman Zafer Partisi olarak kulağımızı millete vererek siyaset yapmanın doğru olduğunu düşünüyoruz ve öyle yapıyoruz. Ve millet de birleşmeyi, bir araya gelmeyi istiyor. Sarayın muhalefeti bölmek için olağanüstü bir çaba gösterdiği dönemde ve bunda başarılı olduğu dönemde, birleşmeye karşı çıkmak, birleşmeyi başarısızlığa uğratmak, birleşmenin karşısında olmak, ittifakların karşısında olmak sarayın istediğini yapmak anlamına gelir. Ben gerçek Türk milliyetçiliği camiası içerisinden, gerçek Atatürkçü camia içerisinden, gerçek yurtsever camia içerisinden sarayın oyununa geleceklerinin fazla çıkmayacağını düşünüyorum."