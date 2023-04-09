Zafer Partisi'nde şok istifa! Listedeki yerini beğenmedi, zehir zemberek sözlerle adaylıktan çekildi
Zafer Partisi’nin İzmir Kurucu İl Başkanı olan ve Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini sürdüren Ege Tunca, partiden istifa ettiğini ve milletvekili adaylığından çekildiğini duyurdu. Adını ilk defa duyduğu kişilerin kendisinin önünde yer aldığını iddia eden Tunca, “Kalitesiz, seviyesiz, İzmirli ve Zafer Partili olmak ile alakası olmayan şahısların parti nezdinde benden daha değerli kabul edilmesini ben kabul etmiyorum. Maalesef gördüm ki Zafer Partisi’nde önemli olan adam olmak değil birilerinin adamı olmakmış” ifadelerini kullandı.
Zafer Partisi milletvekili aday listelerinin açıklanmasının ardından kendisine İzmir 1’inci bölge 6’ncı sıradan yer bulan avukat Ege Tunca, sosyal medya hesabı üzerinden partiyi eleştiren bir açıklama yaparak, üyelikten istifa etti ve adaylıktan çekildi.
Tunca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Kurucu İl Başkanı ve Genel Başkan Başdanışmanı görevlerini ifa etmiş olduğum Zafer Partisi üyeliğimi bugün sonlandırıyor ve İzmir milletvekilliği adaylığımdan çekiliyorum. Herkes şahittir ki, İzmir milletvekili aday listesinde bulunan benim dışımdaki herkesin toplamından fazlasını maddi ve manevi olarak verdim. Vatanımızın bütünlüğü ve Türk Milleti’nin menfaati için girmiş olduğum bu yolda parti içindeki çıkarcıların her türlü iftira ve saldırısına göğüs gerdim. Konu makam değil vatan dedim, her yapılana eyvallah dedim ancak şu an bana yapılana eyvallah demeyeceğim."
ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER
Ufak insanların seviyesiz ayak oyunları başarıya ulaşmış olup, açıkça hırsızlık yapan, parti içindeki evli kadınlara sarkan, Cumhurbaşkanı adayımız Sinan Oğan değil Muharrem İnce olmalıydı diyen ve adını ilk defa duyduğum adaylara bile listede önümde yer verilmiştir. En başından beri bütün partililerimize söylediğim gibi; hiçbir zaman herhangi bir makam beklentim olmadı. Ancak kalitesiz, seviyesiz, İzmirli ve Zafer Partili olmak ile alakası olmayan şahısların parti nezdinde benden daha değerli kabul edilmesini ben kabul etmiyorum. Hep mütevazi oldum, selam vermeyeceğim insanları adam yerine koydum. Maalesef gördüm ki Zafer Partisi’nde önemli olan adam olmak değil birilerinin adamı olmakmış. Bugüne kadar verdiklerim, harcadıklarım, emeklerim hepsi Türk Milleti’ne helal olsun. Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği ideolojisini tek başıma kalsam da savunacağım. Ne Mutlu Türk’üm diyene."
Kurucu İl Başkanı ve Genel Başkan Başdanışmanı görevlerini ifa etmiş olduğum Zafer Partisi üyeliğimi bugün sonlandırıyor ve İzmir milletvekilliği adaylığımdan çekiliyorum.+— Av. Ege Tunca (@TuncaEge) April 9, 2023
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