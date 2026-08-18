Zeynel Emre, YENİ Parti'nin üye sayısını açıkladı: Kaç belediye katıldı?

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, TBMM'de gündeme ilişkin basın açıklaması yaptı.

Emre, basın açıklamasında partisinin güncel verilerine ilişkin bilgiler paylaştı. Emre'nin aktardığına göre, YENİ Parti'ye üye olan kişi sayısı 300 bini aştı.

Emre, partisine katılan belediye sayısının da 236'ya ulaştığını açıkladı. Emre ayrıca bu sayının 300'e çıkacağını belirtti.

"İTTİFAK PARÇASI OLARAK İLERLİYORLAR"

Emre'nin gündeminde Menderes Belediyesi'nin meclis oylaması ile AKP'ye geçmesi de vardı.

Zeynel Emre şunları söyledi:

"Etimesgut'ta da Menderes'te de gördüğümüz tablo açık. CHP'de görev yapan meclis üyelerinin AK Parti adayına oy vermesi sonucunda Menderes Belediyesi, MHP'yle birlikte iktidar safına geçmiş oldu.

Siyaseti bilen, okuyan, anlayan herkes çok rahat görebilir ki aralarında bir anlaşma var. Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak ilerliyorlar."