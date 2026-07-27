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1. Lig ekbinden flaş karar: İç saha maçlarını 1738 km uzakta oynayacaklar

1. Lig ekbinden flaş karar: İç saha maçlarını 1738 km uzakta oynayacaklar

27.07.2026 14:23:00
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DHA
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1. Lig ekbinden flaş karar: İç saha maçlarını 1738 km uzakta oynayacaklar

Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Vanspor, 2026-2027 sezonundaki iç saha maçlarını Akhisar Spor Toto Stadı'nda oynayacak.

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Van Atatürk Stadı'nın yıkım sürecine girmesiyle uzun süredir stadyum arayan Vansporlu yetkililerin Akhisar'da karar kıldığı bildirildi. Temeli 6 Mart 2014 tarihinde atılan, 28 Ocak 2018 tarihinde ise hizmete açılan 12 bin 139 seyirci kapasiteli statta normal sezondaki son lig maçı 7 Mayıs 2021 tarihinde oynandı.

O tarihte ev sahibi Akhisarspor, Ümraniyespor'u konuk etmişti. Akhisarspor'un küme düşmesiyle birlikte 1'inci Lig'de normal sezonda Spor Toto Stadı'nda müsabaka oynanmadı. Akhisar, 8 Haziran 2023 tarihinde ise Bodrum FK - Pendikspor arasında oynanan 1'inci Lig Play-Off final maçına ev sahipliği yapmıştı. Bodrum FK'yı finalde mağlup eden Pendikspor Akhisar'da tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme sevinci yaşamıştı.

İlgili Konular: #Akhisar #Vanspor FK #Akhisar Spor Toto Stadı

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