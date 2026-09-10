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10 kişi kalan Fenerbahçe'nin gençleri üstünlüğünü koruyamadı!

10 kişi kalan Fenerbahçe'nin gençleri üstünlüğünü koruyamadı!

10.09.2026 18:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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10 kişi kalan Fenerbahçe'nin gençleri üstünlüğünü koruyamadı!

Fenerbahçe U19, UEFA Gençlik Ligi'nin ilk haftasında kendi evinde ağırladığı Roma U19'a 4-2 mağlup oldu.
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UEFA Gençlik Ligi'nde Fenerbahçe U19, sahasında ağırladığı Roma U19'a 4-2 mağlup oldu.

Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Fenerbahçe U19, Alaettin Ekici'nin 29. dakikada kaydettiği golle öne geçti.

Sarı-lacivertliler, 33. dakikada Serhan Kök'ün golüyle farkı ikiye çıkardı.

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FENERBAHÇE U19 10 KİŞİ KALDI

Fenerbahçe U19'da Üveys Satık, 36. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Roma U19, ikinci yarıda geri dönüşe imza attı.

İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Paratici, 70. dakikada Guaglianone, 85. dakikada Maccaroni ve 89. dakikada Teixeira Falcetta kaydetti.

Roma U19, ikinci yarıdaki performansı ile Fenerbahçe U19'u geriden gelerek 4-2 mağlup etti.

İlgili Konular: #fenerbahçe #roma #UEFA Gençlik Ligi

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