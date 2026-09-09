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10 kişi kalan Lille üstünlüğünü koruyamadı: Real Betis deplasmanda pes etmedi!

10 kişi kalan Lille üstünlüğünü koruyamadı: Real Betis deplasmanda pes etmedi!

9.09.2026 00:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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10 kişi kalan Lille üstünlüğünü koruyamadı: Real Betis deplasmanda pes etmedi!

Berke Özer'in formasını giydiği Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Real Betis'e 3-2 mağlup oldu.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Lille ile Real Betis karşı karşıya geldi.

Decathlon Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Betis, 3-2 kazandı.

Real Betis'e galibiyeti getiren golleri 33. ve 49. dakikada Trabzonspor'un eski oyuncusu Marc Bartra ile 53. dakikada Troy Parrott kaydetti.

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LILLE 10 KİŞİ KALDI

Lille'in gollerini ise 12. dakikada Ayase Ueda ile 36. dakikada Alexandro Ribeiro attı.

Mücadelenin 56. dakikasında Lille forması giyen Ethan Mbappe doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Lille'de forma giyen Berke Özer, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Lille, Arsenal deplasmanına gidecek. Real Betis, Porto'yu konuk edecek.

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