10 kişi kalan Lille üstünlüğünü koruyamadı: Real Betis deplasmanda pes etmedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Lille ile Real Betis karşı karşıya geldi.
Decathlon Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Betis, 3-2 kazandı.
Real Betis'e galibiyeti getiren golleri 33. ve 49. dakikada Trabzonspor'un eski oyuncusu Marc Bartra ile 53. dakikada Troy Parrott kaydetti.
LILLE 10 KİŞİ KALDI
Lille'in gollerini ise 12. dakikada Ayase Ueda ile 36. dakikada Alexandro Ribeiro attı.
Mücadelenin 56. dakikasında Lille forması giyen Ethan Mbappe doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Lille'de forma giyen Berke Özer, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Lille, Arsenal deplasmanına gidecek. Real Betis, Porto'yu konuk edecek.