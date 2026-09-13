10 kişi kalan Manchester City derbide kazandı! Ligde 4'te 4 yaptı...

İngiltere Premier Lig'in 4. haftası Manchester derbisine sahne oldu. Manchester United, Old Trafford'da Manchester City'yi ağırladı. Manchester City, maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Manchester City, Phil Foden'ın 23. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından derbide 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0 ile gitti.

ERLING HAALAND İLE GÜLDÜ

Manchester City, 60. dakikada Erling Haaland ile 1-0 öne geçti. Norveçli golcünün pozisyonu için önce ofsayt bayrağı kalktı ancak daha sonra VAR incelemesiyle gol verildi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve derbide kazanan 1-0 ile konuk ekip Manchester City oldu.

4'TE 4 YAPTI

Bu sonucun ardından Manchester City, ligde 4'te 4 yaptı ve 12 kişi yükseldi. Ligde 4 haftada 3. kez puan kaybeden Manchester United ise 4 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Manchester City, sahasında Sunderland'i ağırlayacak. Manchester United, Fulham ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.