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10 kişi kalan Manchester City derbide kazandı! Ligde 4'te 4 yaptı...

10 kişi kalan Manchester City derbide kazandı! Ligde 4'te 4 yaptı...

13.09.2026 20:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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10 kişi kalan Manchester City derbide kazandı! Ligde 4'te 4 yaptı...

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.
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İngiltere Premier Lig'in 4. haftası Manchester derbisine sahne oldu. Manchester United, Old Trafford'da Manchester City'yi ağırladı. Manchester City, maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Manchester City, Phil Foden'ın 23. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından derbide 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0 ile gitti.

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ERLING HAALAND İLE GÜLDÜ

Manchester City, 60. dakikada Erling Haaland ile 1-0 öne geçti. Norveçli golcünün pozisyonu için önce ofsayt bayrağı kalktı ancak daha sonra VAR incelemesiyle gol verildi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve derbide kazanan 1-0 ile konuk ekip Manchester City oldu.

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4'TE 4 YAPTI

Bu sonucun ardından Manchester City, ligde 4'te 4 yaptı ve 12 kişi yükseldi. Ligde 4 haftada 3. kez puan kaybeden Manchester United ise 4 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Manchester City, sahasında Sunderland'i ağırlayacak. Manchester United, Fulham ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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