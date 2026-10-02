10 kişi kalan Norveç, Galler'e direnemedi!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Galler ile Norveç karşı karşıya geldi.
Galler, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak grupta ikinci galibiyetini aldı.
NORVEÇ 10 KİŞİ KALDI
Norveç, 11. dakikada Oscar Bobb'un attığı golle 1-0 öne geçti. Galler, 38. dakikada Daniel James'in golüyle skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.
Norveç'te Torbjorn Heggem, 46. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
GALLER PES ETMEDİ
Galler, ikinci yarının hemen başında 48. dakikada Neco Williams'ın golüyle 2-1 öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmayınca Galler sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Galler puanını 6'ya yükseltirken, Norveç 3 puanda kaldı. Grupta Portekiz 9 puanla lider durumda bulunuyor. Danimarka ise 3 puanda.