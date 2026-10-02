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10 kişi kalan Norveç, Galler'e direnemedi!

10 kişi kalan Norveç, Galler'e direnemedi!

2.10.2026 00:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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10 kişi kalan Norveç, Galler'e direnemedi!

Galler, UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında kendi evinde ağırladığı Norveç'i 2-1 mağlup etti.
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Galler ile Norveç karşı karşıya geldi.

Galler, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak grupta ikinci galibiyetini aldı.

NORVEÇ 10 KİŞİ KALDI

Norveç, 11. dakikada Oscar Bobb'un attığı golle 1-0 öne geçti. Galler, 38. dakikada Daniel James'in golüyle skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Norveç'te Torbjorn Heggem, 46. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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GALLER PES ETMEDİ

Galler, ikinci yarının hemen başında 48. dakikada Neco Williams'ın golüyle 2-1 öne geçti.  Kalan bölümde başka gol olmayınca Galler sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galler puanını 6'ya yükseltirken, Norveç 3 puanda kaldı. Grupta Portekiz 9 puanla lider durumda bulunuyor. Danimarka ise 3 puanda.

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