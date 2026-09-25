115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulundu: Manchester City'ye tarihi ceza iddiası

İngiltere futbolunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Basında yer alan haberlere göre Manchester City'yi büyük bir ceza bekliyor.

115 SUÇLAMANIN 114'ÜNDE SUÇLU BULUNDU

The Athletic'ten David Ornstein'in haberine göre; Manchester City, mali kuralları ihlal etmeyle ilgili suçlamaların neredeyse tamamında suçlu bulundu. İsmini açıklamayan ancak konuya hakim olan kaynaklara göre; City, 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulundu.

Yaptırımlar henüz karara bağlanmasa da tüm olasılıklar masada duruyor ve City'nin bu karara itiraz etmesi bekleniyor.

TARİHİ CEZA YOLDA

Yaptırımlar arasında City'nin kazandığı şampiyonlukların geri alınması, puan silme veya para cezası, küme düşme gibi seçenekler yer alıyor.

İngiliz ekibinin verilecek karara karşı temyiz hakkını kullanması bekleniyor.

MANCHESTER CITY'DEN AÇIKLAMA

Manchester City'nin sözcüsü, The Athletic'e konuşurken konuyla ilgili şu ifadeleri şu ifadeleri kullandı:

"Premier League tarafından yürütülen süreç devam etmektedir. Tamamlanması gereken önemli aşamalar bulunmakta ve konu sıkı gizlilik kurallarına tabi tutulmaktadır. Bu nedenle Manchester City'nin tutumu, kulübün Şubat 2023'te yayımladığı açıklamayla aynı doğrultudadır."

Manchester City, Premier League yönetiminin taraflı etkilerden uzak, bağımsız ve adil bir düzenleyici olarak hareket edeceği inancıyla sekiz yıl boyunca hukuki sürece titizlikle saygı göstermiştir."