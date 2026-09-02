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12 Dev Adam dünya sıralamasında 2 basamak yükseldi!

12 Dev Adam dünya sıralamasında 2 basamak yükseldi!

2.09.2026 21:43:00
Güncellenme:
AA
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12 Dev Adam dünya sıralamasında 2 basamak yükseldi!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 2 basamak yükseldi.
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya klasmanında 2 basamak yükselerek 9. sıraya çıktı.

FIBA'nın açıklamasına göre, 2027 FIBA Dünya Kupası elemelerinde 4. pencere maçlarının ardından dünya sıralaması güncellendi.

ELEMELERDE 8'DE 8 YAPTI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 808,1 puanla 9. sıraya yükseldi.

Sıralamada 952,3 puanla zirvede yer alan ABD'yi 877,4 puanla Almanya, 870,9 puanla da Fransa takip etti.

Türkiye, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8'de 8 yaparak turnuvaya katılma hakkı kazanan ilk takım oldu.

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