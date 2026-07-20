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12 Dev Adam, dünya sıralamasındaki yerini korudu

12 Dev Adam, dünya sıralamasındaki yerini korudu

20.07.2026 16:40:00
Güncellenme:
AA
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12 Dev Adam, dünya sıralamasındaki yerini korudu

2027 FIBA Dünya Kupası elemelerinde oynanan üçüncü maçların ardından dünya sıralaması güncellendi. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 11. sıradaki yerini korudu.

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasının 11. basamağında yer aldı.

FIBA'nın açıklamasına göre 2027 FIBA Dünya Kupası elemelerinde üçüncü pencere maçlarının ardından dünya sıralaması güncellendi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 770,6 puanla 11. sıradaki yerini korudu.

Sıralamada 920,7 puanla zirvede yer alan ABD'yi 843.6 puanla Almanya, 836.6 puanla Sırbistan takip etti.

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Türkiye, D Grubu'nu ilk 3'te bitiren İtalya, Litvanya ve İzlanda ile ikinci turda karşı karşıya gelecek.

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