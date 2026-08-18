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12 Dev Adam, FIBA'nın güç sıralamasında zirvede
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12 Dev Adam, FIBA'nın güç sıralamasında zirvede

18.08.2026 16:34:00
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AA
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12 Dev Adam, FIBA'nın güç sıralamasında zirvede

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk turu namağlup tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, güncellenen güç sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

12 Dev Adam, FIBA'nın güç sıralamasında zirvede

Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" ilk sıradaki yerini korudu.

12 Dev Adam, FIBA'nın güç sıralamasında zirvede

Elemelerin ikinci turu öncesinde sıralamayı güncelleyen FIBA'nın sitesinde, ilk turda 6'da 6 yapan A Milli Takım zirvede yer aldı.

12 Dev Adam, FIBA'nın güç sıralamasında zirvede

Türkiye'yi sıralamada Fransa, Sırbistan, Polonya ve Almanya takip etti.

12 Dev Adam, FIBA'nın güç sıralamasında zirvede

Ay-yıldızlı takım, Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur J Grubu ilk maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Litvanya ile karşılaşacak. Milliler, pencerenin diğer maçında ise 31 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.30'da Laugardalshöll Arena'da İzlanda'ya konuk olacak.

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