12 Dev Adam, Fransa'ya 1 sayıyla kaybetti! Türkiye 86-87 Fransa
A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Fransa'ya uzatmalarda 86-87 yenilerek turnuvaya veda etti.
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, normal süresi 77-77 biten maçta Fransa'ya uzatmada 87-86 yenilerek FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na son 16 turunda veda etti.
Mücadelede 20 sayı, 2 ribaund ve 4 asistle mücadele eden Buğrahan Tuncer, maçta en önemli katkıyı veren isimlerden oldu.
Maçın son bölümünde üst üste sayılar bulan Furkan Korkmaz mücadeleyi, 11 sayı, 1 ribaund ve 2 asistle mücadele etti.
Fransa'da Rudy Gobert, 19 sayı, 17 ribaund ve 2 asistle mücadele etti.
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