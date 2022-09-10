12 Dev Adam, Fransa'ya 1 sayıyla kaybetti! Türkiye 86-87 Fransa

A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Fransa'ya uzatmalarda 86-87 yenilerek turnuvaya veda etti.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2022 Cumartesi, 15:02
12 Dev Adam, Fransa'ya 1 sayıyla kaybetti! Türkiye 86-87 Fransa
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A Milli Erkek Basketbol Takımımız, normal süresi 77-77 biten maçta Fransa'ya uzatmada 87-86 yenilerek FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na son 16 turunda veda etti.

Mücadelede 20 sayı, 2 ribaund ve 4 asistle mücadele eden Buğrahan Tuncer, maçta en önemli katkıyı veren isimlerden oldu. 

Maçın son bölümünde üst üste sayılar bulan Furkan Korkmaz mücadeleyi, 11 sayı, 1 ribaund ve 2 asistle mücadele etti. 

Fransa'da Rudy Gobert, 19 sayı, 17 ribaund ve 2 asistle mücadele etti. 


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