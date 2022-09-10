12 Dev Adam, Fransa'ya 1 sayıyla kaybetti! Türkiye 86-87 Fransa

10 Eylül 2022 Cumartesi, 15:02

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, normal süresi 77-77 biten maçta Fransa'ya uzatmada 87-86 yenilerek FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na son 16 turunda veda etti.

Mücadelede 20 sayı, 2 ribaund ve 4 asistle mücadele eden Buğrahan Tuncer, maçta en önemli katkıyı veren isimlerden oldu.

Maçın son bölümünde üst üste sayılar bulan Furkan Korkmaz mücadeleyi, 11 sayı, 1 ribaund ve 2 asistle mücadele etti.

Fransa'da Rudy Gobert, 19 sayı, 17 ribaund ve 2 asistle mücadele etti.