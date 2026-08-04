12 Dev Adam'ın Litvanya maçı biletleri satışa çıktı!

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Litvanya ile sahasında oynayacağı ikinci tur J Grubu ilk maçının biletleri satışa sunuldu.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açıklamasına göre 28 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşmanın biletlerini basketbolseverler, Biletix üzerinden alabilecek.
Milli maçın bilet fiyatları şu şekilde:
Tribün 1. Kategori: 3 bin lira
Tribün 2. Kategori: 2 bin lira
Tribün 3. Kategori: 1500 lira
Tribün 4. Kategori: 1000 lira