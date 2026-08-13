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12 Dev Adam'ın Litvanya ve İzlanda maçlarının aday kadrosu açıklandı

12 Dev Adam'ın Litvanya ve İzlanda maçlarının aday kadrosu açıklandı

13.08.2026 11:42:00
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12 Dev Adam'ın Litvanya ve İzlanda maçlarının aday kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri' karşılaşacağı Litvanya ve İzlanda maçlarının aday kadrosu belli oldu.

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FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Litvanya ve İzlanda maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açıklamasına göre milliler, Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur J Grubu ilk maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Litvanya ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlı takım, pencerenin diğer maçında ise 31 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.30'da Laugardalshöll Arena'da İzlanda'ya konuk olacak.

Genç oyuncular Ömer Kutluay ile Darius Karutasu, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Darius Karutasu, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz (Anadolu Efes), Kenan Sipahi, Malachi Emmanuel Flynn (Bahçeşehir Koleji), Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, James Metecan Birsen (Beşiktaş), Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı (Fenerbahçe), Şehmus Hazer (Galatasaray MCT Technic), Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Yiğit Arslan (Trabzonspor), Cedi Osman (PAOK), Adem Bona (Philadelphia 76ers), Ömer Faruk Yurtseven, Ömer Kutluay (Real Madrid)

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