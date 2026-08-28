12 Dev Adam, Litvanya'yı farklı mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda konuk ettiği Litvanya'yı 94-66 yendi.

Türkiye, takımların ilk turdan galibiyet ve mağlubiyet sayılarını taşıdığı ikinci tura kazanarak başladı.

Ay-yıldızlı takım, Dünya Kupası Elemeleri'nde toplamda 7. kez sahadan galip ayrıldı. Litvanya ise 4. yenilgisini yaşadı.

A Milli Takım, karşılaşmaya Cedi Osman ve Adem Bona'nın üst üste sayılarıyla yakaladığı 8-0'lık seriyle etkili bir başlangıç yaptı ve Litvanya mola aldı. Molanın ardından da boyalı alanı sık sık kullanmayı sürdüren ay-yıldızlı takım, ilk çeyreği 27-13 üstün tamamladı.

İkinci periyotta da Türkiye, oyunun ve skorun hakimiydi. Milliler, 16. dakikada Cedi Osman'ın kaydettiği serbest atış isabetleriyle farkı 24 sayıya kadar çıkardı: 46-22. Litvanya, hücumda ritmini düşürmeyen A Milli Takım'a savunmada karşılık veremedi. Ay-yıldızlılar, soyunma odasına Erkan Yılmaz'ın 3 sayılık basketiyle büyük bir avantajla girdi: 55-34.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Türkiye, üçüncü periyodunu 75-47 önde geçtiği karşılaşmadan 28 sayı farkla 94-66 galip ayrıldı.

Öte yandan karşılaşmanın ilk çeyreğinde sakatlanan milli basketbolcu Ercan Osmani'nin burnundaki kırık şüphesiyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

SIRADAKİ RAKİP İZLANDA

Türkiye, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu ikinci maçında 31 Ağustos Pazartesi günü İzlanda'ya konuk olacak.

Başkent Reykjavik'teki Laugardalshöll'de oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Fernando Calatrava (İspanya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)

Türkiye: Şehmus Hazer 10, Malachi Flynn 8, Cedi Osman 22, Ercan Osmani, Adem Bona 6, Yiğitcan Saybir 6, Onuralp Bitim 8, Furkan Korkmaz 6, Erkan Yılmaz 6, Kenan Sipahi 2, Ömer Faruk Yurtseven 17, Sertaç Şanlı 3

Litvanya: Stenionis 5, Radzevicius 1, Tubelis 7, Jogela 10, Blazevic 9, Furmanavicius, Olisevicius 11, Motiejunas 6, Zemaitis 4, Marciulionis 10, Kacinas 3

1. Periyot: 27-13

Devre: 55-34

3. Periyot: 75-47