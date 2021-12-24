18. haftanın ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

24 Aralık 2021 Cuma, 15:34

Spor Toto Süper Lig’de 18. hafta dün oynanan 2 karşılaşma ile tamamlandı. Geride kalan haftada oynanan 10 maçta 29 gol atılırken 2.9 gol ortalaması yakalandı. 18. haftanın ardından İddaa'da Süper Lig şampiyonluk oranları yenilendi.

Süper Lig’de 18. haftada oynanan karşılaşmalarda ev sahibi ekipler 4 galibiyet alırken 4 karşılaşmada ise puanlar paylaşıldı. Geride kalan haftada deplasmanda kazanmayı başaran iki takım ise ligin ilk 2 sırasında yer alan Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor oldu.

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUK ORANLARI DEĞİŞTİ

1.07 Trabzonspor

12.0 Fenerbahçe

12.0 Konyaspor

15.0 Başakşehir

15.0 Beşiktaş

50.0 Galatasaray

50.0 Hatayspor