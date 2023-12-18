1.Lig'de 16.haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

AA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 13:02
1.Lig'de 16.haftanın hakemleri açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

14.00 Tuzlaspor-Sakaryaspor: Erdem Mertoğlu

17.00 Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

20.00 Kocaelispor-Bodrum FK: Mehmet Türkmen

20 Aralık Çarşamba:

14.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor: İlker Yasin Avcı

14.00 Erzurumspor FK-Ümraniyespor: Davut Dakul Çelik

17.00 Adanaspor-Altay: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Göztepe-Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

21 Aralık Perşembe:

14.00 Boluspor-Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi

17.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer


Trendyol 1. Lig TFF hakem

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