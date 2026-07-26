2 yıllık sözleşme teklif edilmişti: Salah'ın Beşiktaş'a toplam maliyeti belli oldu

Yaz transfer döneminde şu ana kadar altı imzayı resmen duyuran Beşiktaş'ta gündemdeki en önemli isim Mohamed Salah. Liverpool'dan ayrılan ve serbest oyuncu statüsünde olan Mısırlı yıldız için Beşiktaş teklifini yaptı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ Yıldız isme sunulan iki yıllık sözleşmenin detayları netleşti. BeIN Sports'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Salah'a yıllık 15 milyon Euro garanti ücret ve 4 milyon Euro performans bonusu önerdi.

Sözleşmede imaj haklarıyla ilgili özel maddelerin de yer aldığı belirtilirken 33 yaşındaki futbolcunun sezonluk toplam maliyetinin bonuslarla birlikte 19-20 milyon Euro'ya ulaşacağı aktarıldı. 2 yıllık toplam maliyetin ise 40 milyon Euro seviyelerini bulacağı kaydedildi.