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2 yıllık sözleşme teklif edilmişti: Salah'ın Beşiktaş'a toplam maliyeti belli oldu
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2 yıllık sözleşme teklif edilmişti: Salah'ın Beşiktaş'a toplam maliyeti belli oldu

26.07.2026 12:27:00
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Cumhuriyet Spor
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2 yıllık sözleşme teklif edilmişti: Salah'ın Beşiktaş'a toplam maliyeti belli oldu

Beşiktaş'ın, Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak isterken sunduğu teklifin tüm detayları netleşti. Yıldız futbolcunun, siyah beyazlı ekibe 2 yıllık toplam maliyetin ise 40 milyon Euro seviyelerini bulacağı iddia edildi.

2 yıllık sözleşme teklif edilmişti: Salah'ın Beşiktaş'a toplam maliyeti belli oldu

Yaz transfer döneminde şu ana kadar altı imzayı resmen duyuran Beşiktaş'ta gündemdeki en önemli isim Mohamed Salah. Liverpool'dan ayrılan ve serbest oyuncu statüsünde olan Mısırlı yıldız için Beşiktaş teklifini yaptı.

2 yıllık sözleşme teklif edilmişti: Salah'ın Beşiktaş'a toplam maliyeti belli oldu

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Yıldız isme sunulan iki yıllık sözleşmenin detayları netleşti. BeIN Sports'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Salah'a yıllık 15 milyon Euro garanti ücret ve 4 milyon Euro performans bonusu önerdi.

2 yıllık sözleşme teklif edilmişti: Salah'ın Beşiktaş'a toplam maliyeti belli oldu

Sözleşmede imaj haklarıyla ilgili özel maddelerin de yer aldığı belirtilirken 33 yaşındaki futbolcunun sezonluk toplam maliyetinin bonuslarla birlikte 19-20 milyon Euro'ya ulaşacağı aktarıldı. 2 yıllık toplam maliyetin ise 40 milyon Euro seviyelerini bulacağı kaydedildi.

 

2 yıllık sözleşme teklif edilmişti: Salah'ın Beşiktaş'a toplam maliyeti belli oldu

SALAH'IN GEÇEN SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş'ın sunduğu teklifin ardından son kararın Mohamed Salah ve menajeri Ramy Abbas'ta olduğu ifade edildi. Liverpool formasıyla geçtiğimiz sezon 41 maçta süre alan Salah, 12 gol ve 10 asist kaydetmişti.

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